"잘못했습니다, 죄송합니다" 이적 요청 이강인 파트너, 결국 공개 사과..."내용, 타이밍 모두 잘못"

사진캡쳐=아틀레티코 공식 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]훌리안 알바레즈(아틀레티코 마드리드)가 월드컵 기간 불거진 이적 발언 논란에 대해 홈 팬들에게 고개를 숙였다.

아틀레티코 마드리드는 25일(한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 데포르티보 라코루냐와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 10라운드 홈경기에서 후반 3분 터진 알바레즈의 결승골을 잘 지켜 1대0으로 승리했다. 알바레즈는 최근 2경기 연속골이다. 아틀레티코는 승점 25로 선두 바르셀로나(승점 27)를 2점 차로 추격했다.

경기 후 알바레즈는 인터뷰에서 "월드컵 기간 동안 내가 했던 발언에 대해 팬 여러분께 사과드리고 싶다. 경솔했다. 발언 내용도, 타이밍도 모두 잘못되었다"고 말했다. 이어 "특히 팬분들이 왜 화가 나셨는지 이해하기 때문이다. 나라도 팬이었다면 화가 났을 것"이라고 밝혔다.

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AFP연합뉴스

알바레즈는 지난 월드컵 기간 "모두에게 가장 좋은 선택은 이적이다. 내 꿈을 이루고 싶다"는 취지로 바르셀로나행 의사를 공개적으로 드러내 논란을 낳았다. 아틀레티코가 이적을 허용하지 않으면서 팀에 남았고, 이후 홈경기에서 일부 팬들의 야유를 받아왔다.

그는 팬들에게 감사도 전했다. 알바레즈는 "팬분들이 나를 얼마나 많이 응원해 주셨는지를 생각하면 더욱 그렇다. 그들은 정말 너그러웠고, 나는 그 점에 대해 진심으로 감사하게 생각한다. 이 기간 동안 나를 지지해 준 팀 동료들에게도 감사를 전하고 싶다"고 말했다.

경기력에 대한 자신감도 드러냈다. 알바레즈는 "나는 점차 나아지고 있다. 발전하기 위해 노력하고 있다. 최근 몇 경기를 치르면서 체력적으로나 볼 다루는 감각 면에서나 훨씬 좋아졌음을 느끼고 있다. 팀을 돕고 최선을 다하고 싶다"고 강조했다. 이어 "인생이 순조로울 때는 그게 경기장 위에서도 드러난다. 우리는 프로페셔널이지만, 모든 것이 영향을 미치기 마련이다. 지금 나는 기분이 좋고 모든 것에 도전할 준비가 되어 있다"고 덧붙였다. 그러면서 "노력과 겸손함을 통해 이 상황을 반드시 반전시키겠다"고 다짐했다.

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로이터연합뉴스

디에고 시메오네 아틀레티코 감독도 알바레즈의 사과를 긍정적으로 받아들였다. 시메오네 감독은 사과가 쉬운 일이 아니라며 진심이 담겼다고 평가했고, 구단이 높은 목표를 이루려면 지금의 알바레즈가 필요하다고 강조한 것으로 전해졌다.