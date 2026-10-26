'아시아 최강' 일본 망했습니다, 손흥민+김민재 없는 수준...핵심 공격수+센터백 부상 이탈 유력, 모리야스 "출전 어려울 듯"

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[스포츠조선 김대식 기자]일본 대표팀 모리야스 하지메 감독이 부상으로 이탈한 우에다 아야세와 토미야스 타케히로의 아시안컵 출전이 어려울 수 있다고 밝혔다.

일본 매체 스포니치의 25일(이하 한국시각) 보도에 따르면 모리야스 감독은 감바 오사카와 교토 상가의 경기를 현장에서 관전한 뒤 취재진과 만나 두 선수의 상태를 언급했다. 모리야스 감독은 "사람의 몸이라는 게 변수가 많다 보니, 두 선수 모두 2027년 아시안컵 출전이 어려울 수도 있다. 지금으로선 이렇게 말씀드릴 수밖에 없다"며 말을 아꼈다.

우에다는 지난 14일 열린 아스널과의 유럽챔피언스리그(UCL) 경기에서 후반 33분 왼발을 다쳐 교체됐다. 올 시즌 릴 소속으로 공식전 6경기 3골을 기록하며 상승세를 타던 중이었다. 다비데 안첼로티 릴 감독은 족저근막 파열 부상이라고 밝히면서 "복귀 시점을 예측하기 어렵다"고 말했다. 족저근막 완전 파열일 경우 회복에 3개월에서 6개월이 걸릴 수 있다며 11월 A매치와 아시안컵 출전이 사실상 어려울 것이라고 전했다.

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AFP연합뉴스

다만 모리야스 감독은 "보도에 나온 것과 같은 정보는 전달받지 못했다"고 선을 그었다. 이어 "통증을 느꼈다는 이야기는 들었지만, 정밀 검사 결과 전치 몇 주가 나올지에 대해서는 보고를 받지 못했다. 일단 경과를 더 지켜볼 예정이라는 이야기만 들었다"고 강조했다.

크리스탈 팰리스에서 뛰고 있는 토미야스는 지난달 20일 리즈전 하프타임에 종아리 부상으로 교체된 뒤 9월과 10월 대표팀 소집에서 제외됐다. 당초 10월 중순 복귀가 거론됐지만 추가 부상이 겹쳤고, 피에르 사지 팰리스 감독은 "다음 A매치 기간까지 경기에 나서지 못한다"고 밝혔다. 모리야스 감독은 "통증이 있던 곳과 다른 부위에 다시 통증이 발생해, 복귀까지 시간이 조금 더 걸릴 것이라는 보고를 받았다"고 설명해 11월 소집 역시 어려울 것임을 내비쳤다. 토미야스는 지난 8월 팰리스에 입단하며 1년 만에 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 복귀했지만 잦은 부상에 다시 발목이 잡혔다.

로이터연합뉴스

두 선수가 모리야스 감독 체제에서 핵심인 자원들이라 대회를 뛸 수 없다면 치명적이다. 특히 우에다는현재 일본에서 대체 불가능한 자원 중 하나다.

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한편 내년 1월 개막하는 아시안컵은 사우디아라비아의 정세 불안으로 강행과 연기의 기로에 서 있다. 모리야스 감독은 "현장에서 통제할 수 있는 부분이 아니다. 우선은 눈앞의 경기를 위해 최선의 준비를 다하는 것과, 주어진 시간 안에서 확실히 준비해 경기에 임하겠다"고 밝혔다.