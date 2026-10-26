'충격과 공포' 맨유 강등열차 탑승 직전, '캐릭 경질' 오피셜 얼마 안 남아...스카이 스포츠 "경질 가속화"

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[스포츠조선 김대식 기자]마이클 캐릭 감독의 맨체스터 유나이티드 사령탑 미래가 벼랑 끝에 내몰렸다.

맨유는 25일(한국시각) 영국 맨체스터 올드 트래포드에서 열린 본머스와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 8라운드 홈 경기서 0대3 대패를 당했다. 최근 8경기에서 3무5패를 기록했다. 리그 개막 후 8경기에선 1승4무3패 승점 7점에 머물렀다. 16위로 추락했다. 강등권으로 추락할 위기다..

맨유는 이날 주장 브루노 페르난데스를 처음으로 선발이 아닌 교체 명단에 올렸다. 그는 직전 주중 코모(이탈리아)와의 유럽챔피언스리그(UCL) 원정 경기서 1대4로 패한 후 캐릭 감독의 전술을 비판해 큰 파장을 일으켰다.

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페르난데스가 빠진 맨유는 오합지졸 그 자체였다. 경기 후 영국 매체 스카이스포츠는 '맨유 수뇌부가 구단 역사상 최악의 EPL 시즌 스타트를 겪는 와중에 이미 본머스전 패배 전부터 감독 교체를 고려하고 있었던 것으로 알려졌다'고 전했다. 매체는 '구단 내부자들은 캐릭 감독이 경질될 것으로 예상하고 있으며, 수뇌부는 후임 감독 선임 작업을 가속화할 예정'이라고 덧붙였다. 최종 결정은 제이슨 윌콕스 축구 디렉터와 오마르 베라다 CEO가 대주주인 짐 랫클리프에게 제출할 추천안에 따라 내려질 예정이다.

전직 선수 출신 해설가들도 캐릭 감독의 거취에 부정적인 시선을 보냈다. 게리 네빌은 경기 중계 중 "캐릭이 앞으로 맨유 감독직을 계속 수행하기는 터무니없이 어려워질 것"이라고 말했다. 이어진 개인 팟캐스트에서는 "아마 구단은 그를 경질할 것이다. 팬들이 불만을 가질 수도 있는 결정이지만, 지금은 필요한 조치일 수 있다"고 밝혔다. 리버풀 전설 제이미 캐러거는 "캐릭은 당장 감독직에서 물러나야 한다. 맨유뿐만 아니라 캐릭 본인을 위해서도 그렇다. 상황이 더 이상 버틸 수 없는 지경에 이르렀다"고 강조했다.

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후임 후보로는 율리안 나겔스만과 에디 하우가 유력하게 거론되고 있다. 스카이스포츠는 두 감독 모두 즉시 부임이 가능하며 별도의 위약금이 발생하지 않는 상태라고 전했다.

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스카이 스포츠는 '우나이 에메리와 안토니오 콘테도 후보군에 언급되지만, 현재 최우선 순위는 아닌 것으로 파악됐다. 에메리 감독은 아스톤 빌라 프로젝트에 집중하고 있는 것으로 알려졌다'고 언급했다.