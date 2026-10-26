'교통체증' 걸린 듯한 손흥민과 LA FC의 경기력, 모레노 4-4-2 투톱 고민 더 커진다…'SON 행운의 크로스'로 '엘 트라피코'서 '0-2→2-2' 진땀 무승부

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[스포츠조선 윤진만 기자]'손세이셔널' 손흥민(LA FC)이 '행운의 크로스'로 팀의 플레이오프 진출을 이끌었다.

손흥민은 26일(한국시각) 미국 LA BMO 스타디움에서 열린 LA 갤럭시와의 '엘 트라피코'(2026년 미국 메이저리그사커 32라운드)에서 추격골과 동점골에 직간접적으로 관여하며 팀의 2대2 무승부를 뒷받침했다. LA FC와 LA 갤럭시의 'LA 더비'는 LA의 극심한 교통 체증을 빗대 '엘 트라피코('트라피코'는 스페인어로 교통이라는 뜻)'로 불린다. 12승 11무 9패 승점 47점을 기록한 LA FC는 잔여 경기 결과와 상관없이 MLS컵 플레이오프 진출을 조기에 확정했다.

90분 풀타임 뛴 손흥민은 아쉽게도 2경기 연속 침묵했다. 이날 양팀을 통틀어 가장 많은 4개의 키패스를 기록하며 팀의 추격을 도왔지만, 골잡이로서의 면모를 보이진 못했다. 슈팅은 3개, 유효슛은 없었다. 지난 9~10월 통합 A매치 4연전에서 투톱 공격수로 출전해 데드볼 외 상황에선 아쉬운 활약으로 일관했던 손흥민은 소속팀 복귀 후 4경기에서 1골에 그치면서 로베르트 모레노 축구대표팀 임시감독을 고민케 하고 있다. 리그에서 7골 15도움을 기록하며 리그 도움 순위 공동 1위를 달리는 손흥민은 구단 역사상 단일시즌 최다 도움 경신도 다음 경기로 미뤘다.

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LA FC의 사비 타마리트 감독대행은 손흥민을 4-2-3-1 포메이션의 섀도 스트라이커로 배치했다. 드니 부앙가가 원톱에 배치됐고, 레오 왈타와 아르민도 지프가 손흥민 양 옆에 위치했다. 마르코 델가도, 이고르 제수스가 중앙 미드필더 듀오로 나섰고, 세르기 팔렌시아, 라이언 포르테우스, 애런 롱, 예브첸 체베르코가 포백에 늘어섰고, 위고 요리스가 골문을 지켰다.

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LA 갤럭시는 로버트 테일러, 주앙 클라우스, 조셉 페인트실, 파블로 루이스, 세르지 로베르토, 에릭 토미, 하버 밀러, 저스틴 학, 카를로스 에미로 가르세스, 존 넬슨, 제임스 마르친코프스키가 선발로 출전했다.

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전반 13분 지프의 과감한 슈팅은 상대 수비수 다리에 맞고 굴절돼 골대 위로 살짝 떴다. 29분, 손흥민이 팽팽한 0의 균형을 깨는 선제골을 뽑았다. 부앙가의 슛이 상대 골키퍼 몸과 크로스바를 잇달아 맞고 흘러나온 공을 오른발로 침착하게 밀어넣었다. 하지만 주심은 비디오 판독 온필드 리뷰를 통해 부앙가 슈팅 이전 상황에서 LA FC 선수의 오프사이드 반칙이 있었다는 판단으로 득점을 무효처리했다.

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득점을 잃은 LA FC는 전반 34분 선제골을 내주고 말았다. 테일러의 우측 크로스를 페인트실이 밀어넣었다. 전반 내내 측면 수비에 문제를 보인 LA FC는 결국 측면이 뚫리면서 리드를 내줬다.

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전반을 0-1로 마친 LA FC는 하프타임에 제주스를 빼고 마티외 슈아니에르를 투입하며 변화를 꾀했다. 후반 4분 손흥민의 왼발 감아차기 슛이 골대를 크게 벗어났다. LA FC는 또 측면이 속수무책으로 뚫리면서 후반 6분만에 추가골을 헌납했다. 역습 상황에서 토미가 단독 돌파로 LA FC 수비진을 모두 따돌린 뒤 박스 안에서 오른발 슈팅을 시도했다. 공은 요리스 정면으로 향해 쉽게 막힐 것으로 예상됐지만, 요리스 몸에 맞은 공이 바로 앞에 있는 페인트실 앞으로 굴러갔다. 페인트실이 침착하게 멀티골을 갈랐다.

하지만 LA FC는 2분 만인 후반 8분 빠르게 만회골을 뽑으며 추격의 고삐를 당겼다. 상대 진영에서 손흥민이 상대 패스를 차단했다. 손흥민 발에 맞은 공이 지프 앞으로 향했고, 지프는 아크 정면에서 지체하지 않고 곧바로 오른발 중거리 슛을 시도했다. 이 슈팅을 골키퍼가 막았으나, 흘러나온 공을 부앙가가 침착하게 밀어넣었다.

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손흥민, LA FC 동점골 기점 크로스 장면. 중계화면

흐름은 LA FC쪽으로 완전히 넘어왔다. 계속해서 기회를 엿보던 LA FC는 후반 17분 동점골로 경기를 원점으로 되돌렸다. 손흥민이 상대 진영 좌측에서 문전을 향해 오른발로 띄운 크로스가 테일러 다리에 맞고 높게 솟구쳐 골문 방향으로 날아갔다. 가르세스가 손쉽게 걷어낼 것으로 예상됐으나, 가르세스가 헛발질을 하면서 공이 뒤로 흘렀다. 이를 왈타가 영리하게 발끝으로 툭 건드리며 골문을 열었다. 양팀은 남은 시간 치열한 한 골 싸움을 벌였다. 후반 추가시간 8분 손흥민의 발끝에서 시작된 공격 상황, 애런 롱, 타일러 보이드, 부앙가, 지프가 연속해서 골문을 두드렸다. 부앙가가 결국 골망을 갈랐지만, 주심은 오프사이드 반칙으로 득점을 무효처리했다. 경기 종료 휘슬이 울리면서 양팀은 2대2 무승부로 승점 1점씩 나눠가졌다. 슈팅 3개, 키패스 4개, 리커버리 2개, 그라운드 경합 성공 5개, 패스 성공률 86%(30개 성공) 등을 기록한 손흥민은 평점(소파스코어) 6.8점에 그쳤다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com