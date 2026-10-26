[오피셜]'ACL·잔류' 걸린 K리그1 파이널라운드 일정 공개…첫 라운드부터 4위 전북-3위 대전 '빅뱅'

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[스포츠조선 윤진만 기자]FC서울이 조기 우승을 확정했지만, '하나은행 K리그 2026'은 멈추지 않는다. 다음시즌 아시아챔피언스리그(ACL) 진출 티켓과 최하위가 가려지는 파이널라운드 일정이 26일 공개됐다.

정규리그(1~33R) 이후에 치러지는 파이널라운드는 정규리그 순위 상위 6개팀이 파이널A, 하위 6개팀이 파이널B로 나뉘어 진행되며, 34라운드부터 38라운드까지 각 팀이 5경기씩 치른다. 파이널A에서는 서울(승점 67)이 조기에 통산 7번째 우승을 결정지은 가운데, 나머지 5개팀인 2위 울산(승점 51), 3위 대전(승점 49), 4위 전북, 5위 강원(이상 승점 48), 6위 인천(승점 46)이 2027~2028시즌 챔피언스리그 진출권을 두고 경쟁한다. 7위 제주(승점 46), 8위 안양(승점 43), 9위 포항(승점 42), 10위 김천(승점 34), 11위 부천(승점 32), 12위 광주(승점 21)가 속한 파이널 B에선 K리그1 잔류를 위한 경쟁과 함께 각 팀이 시즌 마지막까지 순위 싸움을 이어간다.

파이널 첫 라운드인 34라운드는 오는 31일과 11월 1일 이틀간 열린다. 파이널라운드 첫 경기는 31일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 열리는 4위 전북과 3위 대전의 맞대결이다. 전북과 대전은 올해 리그 세 번의 맞대결에서 1승 1무 1패로 팽팽한 승부를 펼쳤고, 양 팀의 승점 차는 1점 차에 불과해 치열한 승부가 예상된다.

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K리그1 FC서울과 강원FC의 경기가 24일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 우승을 확정 지은 FC서울 선수단이 환호하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.24/

같은 날 오후 4시 30분에는 12위 광주와 10위 김천이 광주월드컵경기장에서 맞붙는다. 김천의 최종 순위에 따라 승강 플레이오프 개최 여부가 달라지는 만큼, 두 팀의 맞대결은 K리그1 잔류 경쟁의 주요 변수가 될 전망.

다음달 1일 오후 2시에는 9위 포항과 7위 제주가 포항스틸야드에서, 2위 울산과 5위 강원이 문수축구경기장에서 각각 맞붙는다. 같은 날 오후 4시 30분에는 조기 우승을 확정한 서울과 파이널A에 극적으로 합류한 6위 인천이 서울월드컵경기장에서 맞붙는다. 같은 시각 8위 안양과 11위 부천도 안양종합운동장에서 승부를 펼친다.

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35라운드는 11월 7일과 8일, 36라운드는 A매치 데이 이후인 11월 21일과 22일, 37라운드는 11월 28일과 29일에 각각 열린다. 최종전인 38라운드는 파이널B 3경기가 12월 5일 오후 2시, 파이널A 3경기에서 12월 6일 오후 2시에 각각 펼쳐진다. 강원전을 통해 조기 우승을 확정한 서울은 강원 원정에서 화려했던 시즌의 피날레를 장식한다. 순위별 파이널라운드 대진 순서는 아래와 같다.(괄호 안 H는 홈, A는 원정)

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

<파이널 A>

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서울=인천(H) 울산(H) 전북(A) 대전(H) 강원(A)

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울산=강원(H) 서울(A) 인천(A) 전북(H) 대전(A)

대전=전북(A) 인천(H) 강원(A) 서울(A) 울산(H)

전북=대전(H) 강원(A) 서울(H) 울산(A) 인천(H)

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강원=울산(A) 전북(H) 대전(H) 인천(A) 서울(H)

인천=서울(A) 대전(A) 울산(H) 강원(H) 전북(A)

<파이널 B>

제주=포항(A) 광주(H) 김천(A) 안양(A) 부천(H)

안양=부천(H) 김천(A) 포항(A) 제주(H) 광주(H)

포항=제주(H) 부천(A) 안양(H) 광주(H) 김천(A)

김천=광주(A) 안양(H) 제주(H) 부천(A) 포항(H)

부천=안양(A) 포항(H) 광주(A) 김천(H) 제주(A)

광주=김천(H) 제주(A) 부천(H) 포항(A) 안양(A)