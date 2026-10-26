"손흥민 찾기 너무 어렵다" 부앙가 갑자기 소신 발언, "30분 동안 공 안와, 왼쪽서 뛰고 싶다"....LAFC 아직도 흥부 듀오 활용법 몰라

사진캡처=LAFC

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]손흥민 파트너 드니 부앙가가 경기 후 인터뷰에서 최전방에서 겪는 고충을 우회적으로 털어놨다. 플레이오프를 코앞에 둔 시점에 나온 발언이라 의미가 가볍지 않다.

LAFC는 26일(한국시각) 미국 LA BMO 스타디움에서 열린 LA 갤럭시와의 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 32라운드 경기에서 2대2로 비겼다. 0-2로 끌려가다 따라붙으며 승점 1을 챙긴 LAFC는 승점 47로 서부 콘퍼런스 6위를 지켰고, 플레이오프 진출권도 확보했다. 부앙가는 후반 8분 아르민도 지프의 슈팅이 막혀 흐른 공을 밀어 넣어 한 골을 만회했다. 후반 추가시간에는 다시 골망을 흔들었으나 오프사이드로 취소됐다.

부앙가는 경기 후 "자유롭게 뛰는 건 정말 어렵다. 힘든 일이다. 하지만 요즘 일부 상대 팀들은 나를 최전방에서 집중 마크한다. 매번 똑같은 움직임과 패턴을 가져가려고 하지만, 왼쪽 측면으로 빠질 때는 상황이 다르다"고 말했다. 이어 "중앙에서 플레이하기 어려울 때면 나는 왼쪽으로 빠진다. 오늘 경기 후반전에서도 봤을 것이다. 우리 팀이 왼쪽 측면에서 더 좋은 공격력을 보여주기 때문에 그쪽으로 이동한 것"이라고 설명했다.

Advertisement

EPA연합뉴스

원톱 9번 자리에 대한 언급도 이어졌다. 부앙가는 "물론 나는 9번 포지션에서 뛰어야 하지만, 팀을 위해 왼쪽으로 빠져야 할 때도 있다. 가끔은 30분 동안 공을 받지 못할 때도 있지만, 그라운드에 서서 팀에 기여하고 있다. 높은 위치에서 압박을 가하고, 우리 팀을 위해 더 좋은 모습을 보여주고 싶다"고 밝혔다.

표면적으로는 팀을 위한 헌신을 강조한 발언이지만, 속내는 다르게 읽힌다. 최전방에서 상대 수비의 집중 견제를 받아 공을 받지 못하는 시간이 길다는 불만을 우회적으로 드러냈다는 해석이 가능하다. 왼쪽에서 뛰고 싶다는 의사를 노골적으로 내비친 셈이다.

Advertisement

시즌 중반에도 부앙가는 "적응하기 위해 계속 노력하고 있다"면서도 "공을 잡을 때마다 손흥민을 찾으려고 하고, 또 다른 동료들을 찾으려고 하지만 그게 참 어렵고 힘들다. 이 상황을 잘 설명할 적절한 단어가 잘 떠오르지 않는다"며 마크 도스 산토스 감독의 전술을 간접적으로 저격헤 논란을 자초한 적이 있다.

Advertisement

EPA연합뉴스

문제는 부앙가가 왼쪽으로 이동할 경우 손흥민과 동선이 겹칠 수 있다는 점이다. 손흥민은 이날 부앙가 아래에서 섀도우 스트라이커로 나서 풀타임을 뛰며 위치를 자주 바꿨다. 두 선수가 같은 공간을 쓰려 할수록 서로의 장점을 지우는 상황이 나올 수 있다.

Advertisement

결국 이번 인터뷰는 시즌 막판까지도 전술적 시스템이 완성되지 않았다는 신호로 읽힌다. 플레이오프 진출은 확정했지만, 손흥민과 부앙가라는 리그 최고의 공격 듀오를 어떻게 공존시키느냐는 숙제는 여전히 남아 있다.