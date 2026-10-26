'역대급 6강 싸움' 마무리, 이제 '역대급 ACL 경쟁'으로 전환되는 K리그1...스플릿 첫 판부터 전북-대전 '빅뱅'

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[스포츠조선 박찬준 기자]'역대급 6강 싸움'은 마침표를 찍었다.

인천 유나이티드가 막차를 탔다. 이미 우승을 확정한 FC서울을 비롯해, 울산HD, 대전하나시티즌, 전북 현대, 강원FC, 인천이 파이널A에 진출했다. 파이널B에는 제주SK, FC안양, 포항 스틸러스, 김천 상무, 부천FC, 광주FC가 자리했다. 31라운드까지 2위 울산부터 9위 포항까지 모두가 후보일 정도로 시계 제로였던 양상은 32라운드에서 울산, 강원, 전북, 3팀이 파이널A행 티켓을 거머쥐고, 마지막 33라운드에서 대전과 인천이 확정지으며 최종 스플릿 라인업을 완성했다.

이제 눈길은 아시아챔피언스리그(ACL) 진출 경쟁에 쏠린다. 올 시즌 K리그1은 ACL 엘리트(ACLE)에 3+1, ACL2에는 1장의 티켓이 배정돼 있다. 코리아컵 우승팀에 1장의 본선 티켓이 주어지는 만큼, 최대 4위까지 아시아 무대에 나설 수 있다. 물론 지난 시즌 전북처럼 리그와 코리아컵을 모두 차지하는 팀이 나올 경우, 5위도 아시아 클럽 대항전에 출전할 수 있다.

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이미 1장은 확정이 됐다. 서울이다. 33라운드를 통해 조기 우승을 확정지은 서울은 ACLE 본선 직행권까지 거머쥐었다. 올 시즌 ACL2에서 뛰며 자존심을 구긴 서울은 2시즌 만에 ACLE 무대에 복귀한다.

나머지 티켓은 말 그대로 오리무중이다. 2위 울산(승점 51)부터 6위 인천(승점 46)까지 모두가 후보다. 특히 3위 대전(승점 49)과 인천의 승점차는 3점에 불과하다. 한 경기 결과에 따라 순위가 바뀔 수 있다. 일단 다득점에서 52골의 울산, 53골의 대전이 한발 앞서 있긴 하지만, 이제부터가 진검승부다. 결국 맞대결 결과에 따라 순위가 결정될 전망이다. 모든 팀이 ACL 출전 라이벌인 만큼 매경기가 승점 6점짜리 승부다.

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각 팀들에게 ACLE 출전 의미는 크다. 지난 시즌 강등 위기를 겪었던 울산에게는 부활을 의미하고, 지난 시즌 챔피언 전북 입장에서는 마지막 자존심이다. 지난 시즌 ACLE 출전에 성공한 대전은 명문 구단 기틀 마련을 위한 연속성 측면에서, 강원 역시 꾸준히 아시아 무대를 밟는다는 점에서 큰 의미다. '승격팀' 인천은 2022년 이후 4년 만에 ACLE 출전을 노린다.

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이미 우승팀이 정해졌지만, ACL 출전을 둔 파이널A 순위 경쟁은 남은 시즌 핵심 화두다. 26일 그 운명을 가를 K리그1 스플릿 최종 일정이 공개됐다. 파이널라운드 첫 경기부터 박 터진다. 31일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 전북과 대전이 만난다. 1일 오후 2시에는 울산과 강원이 울산문수축구경기장에서, 같은 날 오후 4시30분에는 서울과 인천이 서울월드컵경기장에서 격돌한다.

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35라운드는 11월 7-8일, 36라운드는 11월 21-22일, 37라운드는 11월 28-29일에 펼쳐진다. 최종전인 38라운드는 파이널B 세 경기가 12월 5일 오후 2시에, 파이널A 세 경기가 12월 6일 오후 2시에 열린다. 결국 대전-울산, 강원-서울, 전북-인천, 38라운드에 모든 운명이 결정될 전망이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com