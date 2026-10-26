'수원 도망가는 사이' 동률된 수원FC와 서울E, 추격하는 대구와 부산...승격 직행권 걸린 2위 싸움 미쳤다

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[스포츠조선 박찬준 기자]올 시즌 K리그2는 1, 2위팀이 자동 승격하고, 3~6위팀이 준플레이오프(PO)를 치른다. 승자가 PO에서 격돌해 승리한 팀이 1부리그로 오르고, 패한 팀이 K리그1 최하위팀과 승강 PO를 갖는다. 김천 상무가 최하위가 될 경우는 승강 PO가 없어진다. 1팀이 다이렉트 승격하고 2팀이 승강 PO를 치렀던 '1+2'였던 과거에 비해 올 시즌 '3+1'로 승격의 문이 넓어졌다.

때문에 개막 전부터 많은 팀들이 "올해가 기회"라며 승부수를 띄웠다. 강등된 팀은 전력 공백을 최소화했고, 다른 팀들은 대대적인 투자에 나섰다. 상위권 팀들의 목표는 무조건 승격할 수 있는 2위 내 진입이었다. 단판 승부로 펼쳐지는 PO는 아무래도 변수가 많을 수밖에 없다. 예상대로 뜨겁게 진행된 승격 전쟁은 막판 뜨거운 열기를 내뿜고 있다. 특히 자동 승격의 마지노선인 2위 싸움이 제대로 불붙었다.

일단 1위는 '절대 1강' 수원 삼성 쪽으로 기울고 있다. 수원은 25일 성남FC를 2대0으로 잡고 7연승에 성공했다. 2007년 이후 19년 만의 7연승이었다. 수원은 승점 62점으로 2위권과의 격차를 8점으로 벌렸다. 단 4경기를 남겨둔 상황에서 매직 넘버는 '5'다. 최근 11경기에서 8승3무라는 놀라운 상승세를 타고 있다는 점을 감안하면, 무난히 우승까지 이어질 전망이다.

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2위는 다르다. 25일 수원FC가 충남아산에 0대1로 패하면서 더욱 혼탁해졌다. 15경기 무패를 달리던 수원FC는 홈으로 충남아산을 불러들였지만, 델란의 자책골 한 방에 무너졌다. 이날 수원FC가 패하면서, 이번 라운드에 휴식을 취하던 서울 이랜드가 어부지리를 얻었다. 동률이 됐다. 두 팀은 나란히 28경기를 소화한 가운데, 승점 54점으로 타이를 이뤘다. 다득점에서 수원FC(53골)가 서울E(52골)에 한 골 앞서 2위를 지켰다. 한 경기를 덜 치르며, 수원FC에게 유리했던 구도가 단숨에 뒤바뀌었다. 출발선이 같아진 수원FC와 서울E는 남은 4경기에서 승부를 봐야 한다. 분위기 면에서 서울E가 더 좋다. 서울E는 최근 3연승을 달리고 있다. 지난 김해FC전에서는 무려 6골을 폭발시켰다.

문제는 2위 경쟁이 두 팀만의 싸움이 아니라는 점이다. 대구FC와 부산 아이파크가 치고 올라오고 있다. 대구는 24일 전남 드래곤즈를 4대2로 잡았다. 다시 연승 바람을 탄 대구는 승점 52점으로 2위권을 2점 차로 바짝 추격했다. 세라핌은 전남전 멀티골로 올 시즌 K리그2 최초로 10-10 클럽에 가입했다. 세라핌은 올 시즌 20경기에 출전해 10골-10도움을 기록했다. 세징야도 여전히 위력을 발휘하고 있는데다, 데커스도 좋은 활약을 펼치고 있다. 공격진이 워낙 강력한 만큼, 뒤집기 가능성은 충분하다.

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주춤하던 부산도 살아났다. 부산은 25일 가브리엘의 멀티골로 경남FC를 3대1로 잡았다. 2연승으로 승점 48점이 된 부산은 2위 추격에 박차를 가했다. 산술적으로 가능한 만큼, 마지막까지 2위에 도전할 계획이다.

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남은 2위 싸움의 관건은 '이변' 이다. 이번 주말 펼쳐지는 수원-대구전을 제외하고는 상위팀간 맞대결은 없다. 모두 하위권 팀들과 맞붙는데, 여기서 이변의 희생양이 되지 않고 승점을 꾸준히 쌓는 것이 중요하다. 남은 4경기에서 모두 승리하는 팀이 최후의 승자가 될 공산이 크다. 한번이라도 삐끗하면 곧바로 낭떠러지로 떨어질 수 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com