'충격! 맨유 사령탑 교체 시나리오 나왔다' 마이클 캐릭 수일내 경질→에디 하우 1순위→협상 후 선임→팀 재건..'하우가 나겔스만 보다 낫다'

뉴캐슬 감독 시절의 에디 하우 캡처=뉴캐슬 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]경질이 임박한 맨체스터 유나이티드 사령탑 마이클 캐릭 감독의 미래가 몇일 내로 결정될 것 같다.

유럽 매체 스카이스포츠는 맨유가 프리미어리그 역사상 최악의 출발을 기록함에 따라, 구단 수뇌부가 이미 차기 감독을 위해 움직였다고 26일 보도했다. 맨유는 25일(한국시각) 홈 올드 트래포드에서 열린 본머스전 0대3 패배 이전부터 캐릭 감독의 대체자를 고려하고 있었다고 전했다. 맨유는 최근 8경기에서 3무5패로 승리하지 못하고 있다. 리그에선 개막 8경기에서 1승4무3패, 승점 7점으로 리그 16위로 추락했다. 강등권과 승점 1점 차로 좁혀졌다.

epa13331011 Manchester United manager Michael Carrick gestures to supporters at full time after losing the English Premier League match Manchester United FC against AFC Bournemouth, in Manchester, Britain, 25 October 2026. EPA/GARY OAKLEY EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

스카이스포츠는 캐릭의 거취가 조만간 결정될 것으로 전망했다. 경질 이외의 다른 결론은 없다고 봤다. 구단 경영진 제이슨 윌콕스 축구 디렉터와 오마르 베라다 최고경영자(CEO)는 공동 소유주인 짐 랫클리프 경과 최종적으로 논의를 진행할 것으로 알려졌다.

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맨유의 차기 감독 후보로 시선이 쏠리는 가운데, 에디 하우 전 뉴캐슬 감독이 율리안 나겔스만 전 독일 대표팀 감독을 제치고 가장 유력한 후보로 거론되고 있다고 스카이스포츠는 전했다. 하우 감독은 이미 여러 차례 맨유 감독 하마평에 올랐던 지도자다. EPL의 선수들과 클럽의 문화를 나겔스만 감독 보다 매우 잘 파악하고 있다고 보는 것이다.

나겔스만 감독 AFP연합뉴스

하우는 올해 여름 뉴캐슬을 떠났기 때문에 위약금이 발생하지 않는다. 그는 현재 야인 신분이다. 그런데 하우는 캐릭이 맨체스터 구단과 결별한 이후에 협상에 임할 예정인 것으로 알려졌다.

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전 나폴리, 첼시, 토트넘 사령탑을 지낸 이탈리아 출신 명장 안토니오 콘테 감독이 최근 맨유 구단 측과 이미 미팅을 가졌다는 이탈리아 매체의 보도가 있었다. 하지만 맨유 출신 애슐리 영은 맨유 구단에 콘테 감독 영입을 하지 말라고 조언하기도 했다. 영은 "맨유가 콘테를 영입하면 그건 재앙이다. 미팅 시간이 너무 길다"고 말했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com