'日 클럽 상대 1승1패, 첫 中 원정은' 전북 현대 정정용 감독, 27일 ACLE 베이징 궈안전 출사표 "3승1무 상대 전적, 좋은 결과 가져가고 싶다"

전북 현대 정정용 감독 사진제공=한국프로축구연맹

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]"3승1무 상대 전적처럼 내일도 좋은 결과를 가져가고 싶다"

전북 현대가 27일 중국 베이징 노동자 경기장에서 베이징 궈안과 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 3라운드 원정 경기를 갖는다. 전북은 현재 이 대회에서 1승1패다. 가시와 레이솔을 2대1로 잡았고, 비셀 고베 원정에서 0대2로 졌다.

전북 정정용 감독은 26일 사전 기자회견에서 "챔피언스리그 3번째 경기이자 원정 경기라 쉽지 않을 것 같다. (주말에 안양 원정) 리그를 마치고 곧바로 와서 어려운 경기를 치르겠지만, 우리 선수들이 최선을 다해 승점 3점을 가져갈 수 있도록 준비하겠다"고 말했다. 전북은 직전 안양과의 K리그1 원정 경기서 1대1로 비겼다.

Advertisement

그는 또 "아시다시피 전북이 베이징과 총 4경기를 치렀다. 베이징을 상대로 3승1무를 거두며 늘 좋은 모습을 보여왔는데, 이 상대 전적처럼 내일 경기에서도 좋은 결과를 따내고 싶다. 베이징도 최근 좋은 성적을 거두고 있고 특히 홈에서 강하다. 냉정하게 봤을 때 선수 로테이션을 가동하면 수비 조직력이나 집중력이 다소 떨어질 수 있지만, 그럼에도 불구하고 선수들이 경기장에서 좋은 퍼포먼스를 보여줄 것이라 믿는다. 잘 준비해서 내일 좋은 결과를 얻겠다"고 말했다. 전북은 베이징 궈안 상대로 일부 로테이션을 돌릴 가능성이 높다. 선수들의 체력을 안배할 수밖에 없다. 오는 31일 대전하나시티즌과 파이널A 첫 경기를 앞두고 있다.

전북 현대 정정용 감독(왼쪽)과 김영빈 사진제공=한국프로축구연맹

정정용 감독은 "우리가 추구하는 게임 모델의 완성도를 높이는 작업을 지속하고 있으며, 이 완성도가 올라갈 때 승리에 더 가까워질 수 있다고 생각한다. 리그 남은 경기가 많지 않지만, 특히 득점 부분의 완성도를 높이는 데 집중하고 있다. 선수들이 집중력을 유지하고 에너지 레벨을 끌어올린다면, 남은 경기에서도 팬들에게 좋은 결과를 보여드릴 수 있을 것이다"고 말했다. 전북은 현재 서울, 울산, 대전에 이어 리그 4위로 파이널A를 시작하게 됐다.

Advertisement

그는 "베이징은 최근 여러 경기에서 좋은 결과를 가져왔고, 외국인 선수 파비오의 결장에도 승리하는 모습을 확인했다. 전체적인 공격 조직력이 우수하고, 특히 홈에서 강한 면모를 보이는 팀이다. 우리 수비 조직력을 잘 가다듬고 팀이 유기적으로 움직인다면 좋은 경기를 펼칠 수 있을 것"이라고 말했다.

Advertisement

정 감독과 함께 기자회견에 참석한 주장 김영빈은 "육체적, 정신적으로 부담이 되는 것은 사실이지만, 주장으로서 개인적인 부분보다 팀적인 요소를 더 우선 순위에 두고 도움이 될 수 있도록 최선을 다하고 있다"고 말했다. 그는 또 "해외 원정 경기가 쉽지 않겠지만, 한마음 한뜻으로 최선의 결과를 가져올 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com