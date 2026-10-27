"누구나 실수를 한다" 이청용 품은 윤정환 '신의 한 수'…기적같은 파이널 A 진출, '잔류왕' 타이틀 떼겠다는 약속 지켰다

사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]'잔류왕', '생존왕'은 인천 유나이티드의 '캐릭터'이자 '자부심'이었다. 하지만 윤정환 인천 감독은 2025시즌 부임 1년 만에 인천을 2부에서 1부로 승격시켜 놓은 뒤 돌연 "잔류왕, 생존왕 타이틀부터 지우자"라고 강조했다. 잔류 싸움만 벌이다간 한 단계 발전할 기회를 놓친다는 메시지였다. 1부에서 버티고 또 버티던 인천은 2024년 K리그1 최하위를 기록하며 구단 역사상 처음으로 강등 고배를 마신 바 있었다.

윤 감독은 높은 곳을 바라봤고, 자신이 뱉은 말을 지켰다. 인천은 지난 24일, 승리 아니면 아무런 의미가 없는 제주와의 K리그1 33라운드 홈 경기에서 이명주 이동률 이청용의 연속골로 3대1로 승리했다. 제주와 승점 46점 동률을 이룬 인천은 다득점 4골 차로 기적처럼 파이널 A그룹인 6위를 탈환했다. 승격 시즌에 파이널 A에 진출한 10번째 사례다. 윤 감독은 "오늘이 내 인생 경기다. 이런 경기를 해본 적 없다"라고 말했다.

'윤정환 매직'이 일궈낸 성과였다. 그 '윤정환 매직'의 실체는 '뚝심'이다. 윤 감독은 일본 사간 도스, 세레소 오사카 사령탑 시절에 익힌 빌드업 전술을 인천에 입혔다. 후방 빌드업은 공을 빼앗길 경우 곧바로 실점할 수 있는 '하이 리스크' 전술이다. 인천은 종종 허무한 실수로 승점을 날렸지만, 전술색을 바꾸지 않고 빌드업을 다듬어 전술 완성도를 높였다. 지난 8월 방한한 뱅상 콩파니 바이에른 뮌헨 감독은 인천-제주전을 '직관'한 뒤 "인천이 꽤 흥미로웠다"라는 소감을 남겼다. 당시 윤 감독은 "콩파니 감독의 평가를 들으니, 우리 축구가 올바른 방향으로 나아가고 있다는 생각"이라고 했다. 2024년 강원에 구단 최고 성적인 리그 준우승을 안긴 윤 감독은 3년 연속 굵직한 성과를 내며 지도력을 입증했다.

Advertisement

사진제공=한국프로축구연맹

이청용의 존재는 파이널 A 도전의 '마지막 퍼즐'이었다. 윤 감독은 '골프 세리머니' 논란 속 38세 백전노장이 된 이청용 영입에 대한 세간의 비판에 대해 "누구나 실수를 한다"라며 감쌌다. 이청용은 풍부한 경험에서 우러나오는 볼 키핑 능력과 연계 플레이로 팀 공격에 윤활유 역할을 했다. 이청용의 부족한 에너지는 풀백 김명순, 미드필더 이명주 서재민, 윙어 김성민, 공격수 페리어 등이 메웠다. 중요한 시기에 직접 해결사 노릇도 했다. 개막 후 30경기에서 1골을 기록했던 이청용은 최근 3경기에서 2골을 폭발하며 윤 감독과 동료들의 믿음에 보답했다.

이날 인천 홈 서포터석엔 '다시 ASIA로'라고 적힌 걸개가 걸렸다. 아시아챔피언스리그(ACL) 무대로의 복귀를 원하는 팬의 염원이었다. 윤 감독은 "여기서 만족하지 않고 더 높은 곳으로 목표를 수정하겠다"라며 ACL 진출에 대한 열망을 숨기지 않았다. 인천의 역습은 아직 끝나지 않았다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Advertisement