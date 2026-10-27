'캐릭 맨유 감독 vs 캡틴 브루노' 불화설 폭발! "망신 주기 위한 의도적 결장"…'8G 무승' 경질 위기→전술 공개 비판 결과물

사진=파브리지오 로마노 SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]마이클 캐릭 맨체스터 유나이티드 감독과 주장 브루노 페르난데스의 사이가 틀어졌다는 추측이 나온다. 최근 경기에서 페르난데스가 결장한 것도 같은 맥락에서 나온 결정이었다는 주장이다.

영국 매체 '더선'은 26일(한국시각) '캐릭 감독이 본머스전에서 페르난데스를 벤치에 앉힌 것은 코모전 이후 불만을 품은 그를 망신 주기 위한 의도적인 결정이었다고 제이미 캐러거가 주장했다'고 보도했다.

맨유는 지난 25일 홈에서 치러진 본머스와의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기에서 0대3으로 대패했다. 캐릭의 맨유 감독직은 심각한 위기에 놓였다. 이번 패배는 올 시즌 모든 대회를 통틀어 치른 13경기에서 기록한 6번째 패배였다. 맨유는 이 가운데 단 3경기에서만 승리했다. 캐릭은 8경기 연속 무승이라는 심각한 부진을 겪고 있다. 맨유는 지난 22일 UEFA 챔피언스리그 원정 경기에서 코모에게 1대4로 패하기도 했다. 캐릭의 경질 소식이 이때부터 연이어 터져 나왔다. 당시 페르난데스는 후반 21분 교체 아웃된 뒤 불만을 드러냈고, 경기 후에는 카메라 앞에서 캐릭의 전술을 공개적으로 비판하는 발언을 했다.

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이후 캐릭은 본머스전에서 페르난데스를 선발 명단에서 제외했다. 캐릭은 경기가 끝날 때까지 그를 끝내 투입하지 않았다. 이를 두고 제이미 캐러거 스카이 스포츠 해설위원은 캐릭이 의도적으로 페르난데스를 벤치에 앉혔다고 주장했다.

캐러거는 "나는 캐릭이 페르난데스를 교체 투입할 생각이 애초에 없었다고 본다"며 "그저 그를 벤치에 남겨두고, 홈 팬들 앞에서 약간이나마 망신을 주려는 의도적인 결정이었다고 생각한다"고 말했다. 이어 "코모전 이후페르난데스가 그런 행동을 한 것은 자신이 교체된 데 따른 반응이었다고 본다"며 "그리고 캐릭은 애초에 그를 투입할 생각이 전혀 없었다"고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com