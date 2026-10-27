충격! 리버풀 출신 스타, 맹견 물려 50바늘 넘게 꿰맸다…그런데 "신고 안해" 아찔했던 사연은

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[스포츠조선 박상경 기자] 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 리버풀과 아스널에서 활약했던 전 축구선수 저메인 페넌트가 개의 공격을 받아 크게 다쳤다. 영국 BBC는 26일(이하 한국시각) '페넌트가 셰퍼드에게 물리는 사고를 당했다'고 전했다.

페넌트는 최근 북런던에서 자신의 반려견 두 마리와 산책하던 중 셰퍼드 한 마리와 마주쳤다. 이 개가 반려견을 공격하자 페넌트는 이를 막기 위해 뛰어들었다. 그러나 공격 대상은 곧 페넌트로 바뀌었다.

페넌트는 영국 더선과 인터뷰에서 "정말 무서웠다. 다른 개가 킹을 공격하려 하기에 보호하려고 나섰다. 그런데 다음 순간 그 개가 나를 공격하고 있었다"고 당시 상황을 설명했다. 그는 "바닥에 쓰러졌는데 개가 최소 5초 동안 내 다리를 물고 있었다. 엄청난 압박감이 느껴졌다. 개가 무는 힘을 상상해 보라"고 덧붙였다.

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사진출처=제이미 페넌트 SNS

위기의 순간 페넌트를 구한 것은 자신의 반려견이었다. 아메리칸 아키타종인 '킹'이 공격하던 셰퍼드에게 달려들었고, 두 개가 싸우는 사이 페넌트는 위험한 상황에서 벗어날 수 있었다. 페넌트는 "'킹'이 나를 지키기 위해 뛰어들었다. 두 개가 격렬하게 싸웠고, 이후 '킹'은 구조를 받을 때까지 내 옆을 지켰다"며 "'킹'이 내 목숨을 구했다. '킹'이 더 작은 개였다면 살아남기 어려웠을 것"이라고 말했다.

하지만 페넌트는 심각한 부상을 피하지 못했다. 오른쪽 다리에 네 군데의 물린 상처가 발생했고, 병원에서 50바늘 넘게 꿰매는 치료를 받았다. 상처 한 곳은 상태에 따라 성형외과적 수술이 필요할 수 있다는 설명도 들었다.

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페넌트는 "'킹'은 다리에 조금 물린 상처가 있었지만 크게 다치지는 않았다. '킹'의 몸에 피가 잔뜩 묻어 있는 것을 보고 내가 느끼던 고통도 잊어버렸다. 가슴이 철렁했지만 다행히 '킹'의 피는 아니었다"고 당시 심정을 털어놨다. 이어 킹을 향해 "나의 영웅이다. 아직도 나를 지키고 돌보려 한다. 킹, 넌 전설이야. 사랑한다. 인간의 가장 좋은 친구"라며 고마움을 전했다. 여자친구에게도 자신과 킹을 돌봐준 데 대해 감사의 뜻을 밝혔다.

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페넌트는 이번 사고를 경찰에 신고하지 않기로 했다. 그는 "이런 일도 있는 것이다. 나는 괜찮고 개도 괜찮다. 모두 잘 해결됐다"고 설명했다.

로이터연합뉴스

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1999년 노츠 카운티에서 아스널로 이적하며 당시 잉글랜드 축구 역사상 최고 이적료를 기록한 유스 선수로 주목 받았던 페넌트는 버밍엄시티를 거쳐 리버풀로 이적, 2006~2007 유럽챔피언스리그 결승전에 나선 바 있다. EPL 통산 231경기 14골-40도움을 기록했다. 2018년 은퇴 뒤에는 토크스포츠 해설가로 활동 중이다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com