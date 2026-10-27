'병역 특례 논란' 양민혁 대충격 비판! '해이한 정신?' 소속팀 감독까지 폭탄 발언…"훈련에서 투지 안 보여" 공개 지적

사진=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]아시안게임 병역 특례 관련 발언으로 논란의 중심에 있던 양민혁이 소속팀에서 고전하고 있다. 감독이 그의 정신력을 공개적으로 지적했다.

영국 매체 '스퍼스웹'은 27일(한국시각) 'KVC 베스테를로의 이사메 샤라이 감독이 벨기에 무대에서 계속 어려움을 겪고 있는 토트넘 홋스퍼 소속 양민혁을 공개적으로 비판했다'고 전했다.

사진=KVC 베스테를로

양민혁은 올여름 임대를 통해 토트넘을 떠난 뒤 베스테를로에서 좀처럼 인상적인 모습을 보여주지 못하고 있다. 아직 리그 선발 출전을 기록하지 못했다. 지난 17일 파트로 에이즈던과의 컵대회 경기에서 처음으로 선발 출전 기회를 얻은 게 전부였다. 컵대회 경기에 선발 출전했음에도 양민혁은 90분을 모두 소화하지 못했고, 전반전이 끝난 뒤 교체됐다. 감독이 그의 경기력에 만족하지 못하고 있는 것이다. 샤라이 감독은 양민혁이 경기뿐 아니라 훈련에서도 더욱 강한 집중력과 적극성을 보여줘야 한다고 강조했다.

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샤라이 감독은 "양민혁에게서 지금까지 충분한 투지를 보지 못했다"며 "훈련에서도 마찬가지다. 그는 이 부분에서 아직 더 성장해야 한다"고 말했다.

양민혁은 여전히 성장해야 할 선수로 평가받는다. 그는 2025년 1월 토트넘에 합류했지만, 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십(2부리그) 임대 생활이 대부분이었다. 퀸스파크레인저스(QPR), 코번트리 시티, 포츠머스를 거친 그는 이번 시즌에는 잉글랜드에조차 남지 못했고, 벨기에 리그로 임대를 떠나야 했다. 토트넘은 지난 시즌 양민혁이 코번트리에서 충분한 출전 시간을 확보하지 못하자 그를 조기 복귀시킨 바 있다. 이번에도 비슷한 조치를 취할 가능성도 있다.

사진=토트넘 홋스퍼

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양민혁은 여전히 적응에 어려움을 겪고 있지만, 지난 12일 벨기에 리그 데뷔골을 터뜨리면서 큰 기대를 모으기도 했다. 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 금메달을 목에 걸고 소속팀에 복귀한 양민혁은 앤트워프의 리그 경기에서 후반 40분 교체 투입돼 추가시간 팀의 쐐기골을 넣었다. 역습 상황에서 상대 골문 앞까지 공을 몰고 간 양민혁은 침착한 터치로 수비수 한명을 벗겨낸 뒤 완벽한 감아차기 슈팅으로 골망을 갈랐다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com