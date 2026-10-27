'한국 선수 당연히 아닙니다' 캡틴 손흥민 돕다 넘어지는 헌신…'여전한 피지컬' 소속팀서도 성공적 복귀

대한민국 국가대표 주장 손흥민. 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]손흥민의 득점왕을 돕기 위해 안간힘을 쓰다가 넘어지는 장면으로 유명한 데얀 클루셉스키가 토트넘 홋스퍼에 성공적으로 복귀했다. 그가 복귀하자마자 토트넘은 두 경기 연속 승리를 거두면서 반등하고 있다.

영국 매체 '토트넘 홋스퍼 뉴스'는 26일(한국시각) '클루셉스키가 최근 토트넘 홋스퍼 복귀 이후 부상으로 인한 우려가 기우였음을 입증하고 있다'고 보도했다.

클루셉스키는 지난 20일 코번트리 시티전에서 교체 투입돼 3분간 그라운드를 누볐다. 그는 부상으로 지난해 UEFA 유로파리그 결승전에 출전하지 못했으며, 지난 시즌 내내 경기에 나서지 못했다. 클루셉스키는 25일 첼시와의 경기에서도 교체 투입되며 정상적인 컨디션을 만드는 데 집중하고 있다. 토트넘은 이 경기에서 2대0으로 승리했다.

Advertisement

로이터연합뉴스

토트넘 팬들 사이에서는 쿨루셉스키가 장기간 결장한 데 대한 우려가 적지 않았다. 일부 팬들은 그가 예전과 같은 경기력을 다시는 보여주지 못할 수도 있다고 주장했다. 쿨루셉스키는 강력한 피지컬을 바탕으로 수비수를 벗겨내고, 창의적 패스를 연결하는 선수로 잘 알려져 있다. 우선 안심할 부분은 그의 신체적 강점이 여전하다는 것이다. 적은 출전 기회 속에서도 클루셉스키 특유의 피지컬을 바탕으로 한 드리블을 보여주면서 EPL에서의 경쟁력을 입증했다. 경기 중 전력 질주도 무리 없이 해내면서 이전의 기량에 가까워지고 있는 모습이다. 머지 않아 선발 출전 명단에 들 것이란 예상도 나온다.

물론 토트넘은 그의 선발 기용은 신중히 결정할 것으로 전망된다.

매체는 '토트넘은 다음 EPL 경기에서 크리스털 팰리스를 상대한다'며 '쿨루셉스키가 선발로 나서 완벽한 복귀 스토리를 완성한다면 의미 있는 장면이 되겠지만, 지금 당장 선발 출전하기에는 시기상조일 것'이라고 우려했다. 이어 '다가오는 겨울철 빡빡한 일정을 고려하면 데 제르비 감독은 의료진으로부터 클루셉스키의 출전 시간을 단계적으로 늘려야 한다는 조언을 받았을 가능성이 크다'고 덧붙였다.

Advertisement

Advertisement

클루셉스키는 다음달 1일 있을 크리스털 팰리스전과 7일 있을 리즈 유나이티드전에서도 교체로 감각을 되찾는 데 주력할 수 있다. 이후 11월 A매치 휴식기를 보낸 뒤 토트넘에서의 선발 복귀가 이뤄질 것으로 예상된다. 11월 22일 입스위치 타운과의 일전이 유력하다.

사진=스퍼스 익스프레스

한편, 클루셉스키는 2021~2022시즌 한국 축구 국가대표 주장 손흥민의 EPL 득점왕을 도운 조력자로 잘 알려져 있다. 해당 시즌 클루셉스키는 측면에서 침투한 뒤 중앙에 있는 손흥민에게 컷백과 낮은 크로스 등을 제공하면서 여러 차례 득점을 도왔다. 시즌 마지막 경기인 노리치 시티전에서는 손흥민에게 득점 기회를 만들어주기 위해 패스를 하려다 다리가 꼬여 넘어지는 장면이 한국에서 화제가 되기도 했다. 당시 클루셉스키는 너무 긴장하고 생각이 많았다고, 비하인드를 밝히기도 했다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com