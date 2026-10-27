충격 또 충격! 손흥민 소식에 눈물 쏟아냈는데 또다시 전열 이탈…토트넘의 기적 같은 부활 '제동 위기'

사진=손흥민 SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]손흥민의 UEFA 유로파리그 우승 소식에 함께 끌어안고 기쁨의 눈물을 흘린 제임스 매디슨이 또다시 부상으로 전열에서 이탈했다. 장기 결장 후 복귀한 상황에서 또다시 팀을 떠나게 되면서 정신적인 고통이 상당할 것으로 예상된다.

영국 매체 '기브미스포츠'는 26일(한국시각) '토트넘 홋스퍼는 첼시전에서 절뚝이며 경기장을 떠난 매디슨의 사타구니 부상이 얼마나 심각한지 확인하기 위해 추가 소식을 기다리고 있다'고 보도했다.

매디슨은 지난 20일 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 코번트리 시티전에서 복귀골을 터뜨린 뒤 지난 25일 첼시전에서 올 시즌 두 번째 선발 출전에 나섰다. 그는 전반전 내내 뛰어난 활약을 펼쳤지만, 후반전 시작 몇 분 만에 또다시 부상을 당해 교체돼야 했다. 그가 절뚝이며 경기장을 빠져나가는 동안 팀 동료들은 물론 상대 선수들까지 다가와 그를 위로했다. 심각한 무릎 부상에서 회복한 데 이어 여러 차례 잔부상까지 겪었던 만큼, 이번에도 장기간 결장하는 것이 아니냐는 우려가 나왔다. 토트넘은 그의 부상에도 불구하고, 첼시를 2대0으로 제압했다.

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로이터연합뉴스

매디슨은 정밀 검사를 받을 예정이다. 아직 정확한 결장 기간은 불분명하지만, 구단은 그가 오랫동안 전력에서 이탈하지 않기를 바라고 있다고 한다. 무엇보다 최근 토트넘의 부진 탈출이 매디슨의 복귀와 함께 이뤄졌기에 타격이 크다. 중원에서 창의적인 패스를 넣어줄 선수가 필요했던 토트넘이기에 매디슨의 합류로 공격 진영에 활력이 생겼다. 그를 중심으로 토트넘은 지난 5월 이후 처음으로 EPL에서 2연승을 거뒀다.

매체는 '공격형 미드필더인 매디슨의 합류가 팀에 큰 변화를 불러왔다'며 '로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 매디슨의 부상이 심각하지 않기를 바라고 있을 것'이라고 전했다. 이어 '그가 빠르게 복귀해야 토트넘이 현재의 상승세를 이어갈 수 있기 때문'이라고 덧붙였다.

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매디슨은 손흥민이 토트넘에 있던 시절에도 팀의 핵심 선수로 활약했다. 그는 2024~2025시즌 토트넘이 UEFA 유로파리그 트로피를 들 당시에는 부상으로 필드 위에서 함께 뛰지는 못했지만, 우승 확정 후 당시 주장이던 손흥민을 끌어안고 눈물을 흘리면서 화제가 됐다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com