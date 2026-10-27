'韓 축구 역대급 재능' 이강인 초대형 호재! 초대형 공격수 영입 재조준…"후반기 공격진 강화할 대안"→환상 호흡 기대

13일 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 튀니지의 축구대표팀 평가전. 이강인이 선제골을 넣은 후 환호하고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2023.10.13/

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[스포츠조선 강우진 기자]한국 축구 대표팀에서 압도적인 재능을 뽐내고 있는 이강인에게 든든한 소식이 전해졌다. 그의 소속팀 아틀레티코 마드리드가 세계적인 공격수 빅터 오시멘 영입을 노릴 것이란 전망이 나왔다.

스페인 매체 '피차헤스'는 26일(한국시각) '갈라타사라이에서 뛰고 있는 오시멘이 아틀레티코의 다음 이적시장 영입 후보로 다시 거론되고 있다'며 '디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 공격수를 추가로 영입하기를 원하며, 공격진을 강화할 대안으로 오시멘을 고려하고 있다'고 보도했다.

오시멘에 대한 아틀레티코의 관심은 이번이 처음이 아니다. 구단은 지난여름에도 오시멘 영입을 검토했다. 그러나 재정적인 부담으로 협상이 진전되지 못했다. 이제 겨울 이적시장을 앞두고 영입 계획이 다시 추진될 가능성이 있다고 한다.

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매체는 '오시멘은 여전히 시메오네 감독의 전력 구상에 포함돼 있다'며 '그는 공격 선택지를 넓히고 시즌 후반기를 더 다양한 공격 옵션과 함께 치르기 위해 또 다른 공격수가 필요하다고 판단하고 있다'고 전했다.

오시멘은 공간 침투, 공중볼 경합, 뛰어난 마무리 능력 등을 보유하고 있는 전천후 공격수다. 이번 시즌 갈라타사라이에서 보여준 공격 생산성은 그의 장점을 단번에 설명한다. 2026~2027시즌 오시멘은 모든 대회를 통틀어 8경기에 출전해 7골 3도움을 올리고 있다. 아틀레티코는 지난여름 협상을 통해 오시멘의 영입 조건을 이미 파악하고 있는 것으로 알려졌다. 당시 구단은 필요한 이적료를 감당할 재정적 여유가 충분하지 않았다. 최근에는 오시멘이 바르셀로나의 관심에도 긍정적인 반응을 보이며 타구단으로의 이적 가능성을 열어둔 것으로 알려졌다. 아틀레티코도 이에 반응하고 있다.

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문제는 갈라타사라이가 오시멘의 이적을 쉽게 허용하지 않을 수 있다는 점이다. 그는 오는 2029년 6월까지 계약돼 있으며, 바이아웃 조항도 없다. 그가 팀을 떠나려면 갈라타사라이와 직접 협상을 진행해야 한다. 그의 고액 연봉 역시 협상을 어렵게 만드는 요인이다. 오시멘은 과거 스페인 라리가 진출을 검토할 의향을 드러냈으며, 연봉 삭감까지 고려할 수 있다는 뜻을 내비친 바 있다. 그러나 당시에는 구단 간 합의로 이어지지 못했다.

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오시멘의 합류는 이강인에게는 호재다. 제공권과 침투력 모두 갖춘 오시멘이기에 이강인의 뛰어난 패스 역량과 가장 잘 어울리는 공격수로 평가 받는다. 두 선수의 시너지는 상당할 것으로 기대되며 시즌 후반기 아틀레티코가 경쟁력을 갖추는데 제역할을 톡톡히 할 것으로 평가된다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com