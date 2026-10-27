韓 축구 천만다행이다! '괴물 수비수' 부상 OUT 김민재, 일단 그라운드 복귀…바이에른 뮌헨, KIM 훈련 사진 '전격' 공개

사진=바이에른 뮌헨 구단 공식 계정 캡처

(261018) -- MUNICH, Oct. 18, 2026 (Xinhua) -- Kim Min-Jae (R) of Bayern Munich vies with Rocco Reitz of RB Leipzig during the German first division Bundesliga football match between FC Bayern Munich and RB Leipzig in Munich, Germany, Oct. 17, 2026. (Photo by Philippe Ruiz/Xinhua)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]'괴물 수비수' 김민재(바이에른 뮌헨)가 일단 그라운드로 돌아왔다.

바이에른 뮌헨은 29일(이하 한국시각) 독일 바이에른주 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 마그데부르크(2부)와 2026~2027시즌 DFB-포칼 2라운드 경기를 치른다.

어수선하다. 빈센트 콤파니 감독이 쓰러졌다. 구단은 24일 '콤파니 감독이 바이에른 뮌헨 2군 팀 훈련 중 쓰러졌다. 의료적 조치를 받게 됐다. 1군 감독인 그는 2군 팀의 훈련을 지켜보고 있었다. 현재 병원에서 정밀 검사를 받고 있고, 당분간 관리를 받을 예정이다. 추후 공지가 있을 때까지는 코칭스태프가 훈련 및 경기 관련 업무를 총괄할 것'이라고 공식 발표했다. 콤파니 감독 대신 애런 댕크스 코치가 팀을 이끌고 있다.

Advertisement

TOPSHOT - Arsenal's English midfielder #20 Noni Madueke and Bayern Munich's South Korean defender #03 KimaMin-Jae vie for the ball during the UEFA Champions League football match between FC Bayern Munich and Arsenal FC in Munich, southern Germany on October 21, 2026. (Photo by Karl-Josef HILDENBRAND / AFP)

선수단 부상도 있었다. 김민재가 쓰러졌다. 그는 22일 열린 아스널(잉글랜드)과의 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 3차전 홈 경기(2대2 무)에 선발 출전했다가 전반만 소화하고서 조나단 타와 교체됐다. 당시 독일 언론 '빌트'는 '김민재의 교체 이유가 사타구니 부위와 무릎에 문제가 있었기 때문'이라고 보도했다. 댕크스 코치는 "김민재는 이번 주말 경기(프라이부르크전)에 출전할 수 없다. 큰 문제는 아니지만, 무리해서 위험을 감수하고 싶지는 않다"고 말했다. 실제로 김민재는 프라이부르크전에 완전 제외됐다.

epa13311935 Min-jae Kim of Munich (R) and Willi Orban of Leipzig (L) in action during the German Bundesliga soccer match between FC Bayern Munich and RB Leipzig in Munich, Germany, 17 October 2026. EPA/RONALD WITTEK CONDITIONS - ATTENTION: The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

다행히 김민재가 그라운드에 모습을 드러냈다. 바이에른 뮌헨은 26일 공식 계정을 통해 김민재의 훈련 장면을 공개했다. 김민재는 압도적 피지컬로 그라운드를 달리는 모습이었다.

Advertisement

바이에른 뮌헨은 올 시즌 독일 분데스리가 개막 7경기에서 5승2무(승점 17)를 기록하며 1위를 달리고 있다. UCL, 포칼컵 등에서도 정상을 노린다. 김민재는 팀의 핵심이다. 바이에른 뮌헨은 올 시즌 센터백으로 김민재-다요 우파메카노-요나탄 타를 번갈아 선발로 내고 있다. 독일의 '앱솔루트풋볼'은 '중앙 수비수 자리에는 김민재가 확고히 자리 잡고 있다'고 전하기도 했다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com