韓 축구 미래 좌절! 양민혁 '충격' 태도 논란, 45분 조기 교체 OUT→"더 성장해야 한다" 공개 비판

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]양민혁(베스테를로)이 태도 지적을 받았다.

토트넘의 소식을 주로 전하는 '스퍼스웹'은 27일(이하 한국시각) '이사메 샤라이 베스테를로 감독이 벨기에 무대엥서 고전 중인 양민혁을 공개적으로 비판했다. 양민혁은 여름 이적 시장을 통해 베스테를로로 임대 이적했다. 아직까지 인상적인 활약을 보여주지 못하고 있다'고 보도했다.

사진=베스테를로 SNS 캡처

2006년생 양민혁은 2024년 강원FC의 유니폼을 입고 혜성같이 등장했다. 준프로 신분으로 K리그 무대에 데뷔해 가능성을 보였고, 곧바로 프로 계약했다. 2025년 1월엔 토트넘에 합류했고, 그 직후 퀸스파크레인저스(QPR)로 단기 임대를 떠났다. QPR에서 리그 14경기를 뛰어 2골을 넣었다. 2025~2026시즌엔 포츠머스에서 16경기에 출전해 3골을 넣었다. 그는 시즌 중 코번트리로 임대해 새 도전에 나섰다. 하지만 상황은 좋지 않았다. 프랭크 램파드 감독 체제에서 좀처럼 기회를 잡지 못했다. 결국 양민혁은 코번트리에서 아쉬움을 남겼다. 양민혁은 올 시즌을 앞두고 또 한번 임대 이적했다. 벨기에 리그 소속인 베스테를로에 합류했다.

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사진=X 캡처

양민혁은 2026년 아이치-나고야 아시안게임 금메달을 목에 걸며 자신감을 얻었다. 지난 12일 로얄 앤트워프와의 경기에서 데뷔골을 넣었다. 하지만 이후 열린 컵대회에선 선발 출격하고도 전반전을 마친 뒤 교체됐다.

'스퍼스웹'은 '양민혁의 활약상에 대해 감독은 만족하지 못하는 모습이다. 샤라이 감독이 양민혁에게 경기와 훈련 모두 더 강렬한 모습을 보여줄 것을 요구했다. 토트넘은 임대 조기 복귀 결정을 내려야 할 수도 있다'고 덧붙였다. 이 매체에 따르면 샤라이 감독은 "지금까지 양민혁에게서 강렬함을 충분히 보지 못했다. 훈련에서도 마찬가지다. 그는 그 부분에서 더 성장해야 한다"고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com