'강등권 위기' 맨유 도대체 뭐하나, 캐릭 경질 오피셜 또 미뤄져...유력 후보는 이미 전부 공개 '하우+나겔스만'

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[스포츠조선 김대식 기자]맨체스터 유나이티드가 마이클 캐릭 감독의 거취를 두고 결정을 미루고 있다. 아직 경질은 발표되지 않았지만, 구단 안팎에서는 시간문제라는 분위기가 짙다.

영국 매체 텔레그래프는 26일(한국시각) '맨유 수뇌부는 칼을 빼들기 전 정확한 후임자 구상을 마무리 짓기 위해 캐릭 감독에게 자신의 미래에 대해 확답을 주지 않고 불투명한 상태로 남겨두었다'고 보도했다. 매체는 '캐링턴 훈련 기지에서 하루 종일 이어진 위기회의 끝에 캐릭 감독의 입지는 심각한 위험에 처하게 되었다'고 전했다.

매체에 따르면 회의에는 제이슨 윌콕스 축구 디렉터와 오마르 베라다 CEO가 참석했고, 대주주인 짐 랫클리프도 화상으로 합류했다. 소환 통보가 없다면 화요일 훈련도 캐릭 감독이 지휘할 것으로 예상된다.

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후임 후보로는 에디 하우 전 뉴캐슬 감독과 율리안 나겔스만 전 독일 감독이 거론된다. 텔레그래프는 하우 감독 영입 시 위약금이 발생한다고 전했다. 지난 7월 뉴캐슬과 계약을 해지할 때 정해진 조건 때문이다. 매체에 따르면 초기에는 약 600만파운드(약 106억원)였으나 현재는 약 300만 파운드(약 53억원) 수준으로 줄었다. 하우 감독은 계약이 수년 남은 상태에서 사임했고, 뉴캐슬은 그가 라이벌 팀으로 부임할 경우를 대비해 보호 조항을 넣어 둔 것으로 알려졌다.

텔레그래프는 '우나이 에메리 감독을 높게 평가하는 시선도 있으나 애스톤 빌라에서 데려오는 데는 막대한 비용이 들고, 브라이턴의 파비안 휘르첼러 감독도 사정이 같다. 지난 6월 나폴리를 떠난 안토니오 콘테 감독은 현장 복귀에 열려 있는 상태'라고 덧붙였다.

한편 캐릭 감독은 이날 오후 카링턴 훈련장을 짧게 찾아 비공개 친선경기로 열린 U-21 팀과 헐 시티의 경기를 지켜봤다. 이후 오후 5시경 아들 제이시와 함께 차를 타고 떠났다.

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맨유가 쉽게 결단을 내리지 못하는 이유는 부담 때문이다. 매체는 '맨유 수뇌부는 12경기에서 6패를 기록하고 경기력이 수직 낙하한 상황에서 올해에만 세 번째 정식 감독을 선임해야 할지도 모르는 만큼, 이번 결정에 막대한 위험 요소가 따라온다는 점을 잘 알고 있다'고 전했다. 맨유는 일요일 홈에서 본머스에 0대3으로 져 강등권과 승점 1점 차로 떨어졌다.

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더구나 캐릭 감독은 지난 1월 루벤 아모림 후임으로 임시 사령탑을 맡아 팀을 유럽챔피언스리그(UCL)로 이끌고 2년 정식 계약을 맺은 지 158일밖에 지나지 않았다. 텔레그래프는'올드 트래포드의 누구도 이런 상황을 예상하지 못했다고 전했다. 팬들이 구단주와 이사회를 비판하며 즉각적인 조치를 요구하고 있지만, 수뇌부는 선택 가능한 모든 시나리오를 침착하고 신중하게 검토하겠다는 방침'이라고 전했다.