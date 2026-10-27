"전 노력파였습니다" '발롱도르 위너' 해리 케인 깊은 울림, 손흥민은 이해할 노력의 흔적들…"나의 GOAT, 축하해'

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[스포츠조선 윤진만 기자]생애 처음으로 발롱도르를 수상한 현존 최고의 스트라이커 해리 케인(바이에른 뮌헨)이 담담한 소감으로 깊은 울림을 남겼다.

케인은 27일(한국시각) 영국 런던 팔라디움 극장에서 열린 2026년 발롱도르 어워즈에서 올해의 남자 선수 부문 수상자로 당당히 선정됐다. 지난 2025~2026시즌 소속팀과 국가대표팀에서 총 73골(65경기)을 터뜨리는 압도적인 활약으로 2026년 북중미월드컵 우승자인 라민 야말(바르셀로나)과 킬리안 음바페(레알 마드리드) 등 경쟁자들을 제쳤다. 잉글랜드 선수가 발롱도르를 차지한 건 2001년 마이클 오언 이후 25년만이다. 케인의 이번 수상으로 '독일 명가' 뮌헨은 1981년 칼-하인츠 루메니게 이후 무려 45년만에 수상자를 배출했다.

케인은 'DAZN'과의 인터뷰에서 "제가 이렇게까지 성장할 것이라고 예상한 사람은 많지 않았을 거다. 나 역시 그랬을지도 모른다. 선수 생활 초기에는 우여곡절이 정말 많았다. 지금 주목받는 선수들처럼, 당시 사람들은 저를 '슈퍼스타가 될 재목'이라고 생각하지 않았다"라고 돌아봤다.

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토트넘 유스 출신으로 2009년 16세의 나이로 1군 계약을 맺었지만, 1군 레귤러가 되기 위해선 약 4년을 기다려야 했다. 그 사이 하부리그인 레이튼 오리엔트, 밀월, 노리치시티, 레스터시티 등 네 팀에서 임대 생활을 거친 뒤에야 비로소 토트넘 유니폼을 입고 그라운드를 누빌 수 있었다.

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해리 케인 인스타그램

케인은 "저는 때를 기다리며 묵묵히 노력해야 했다. 스스로와의 싸움이 계속되었고, 그 과정을 이겨내야 했다. 저 자신에 대한 믿음과 굳은 의지가 필요했다. 덕분에 최고 수준의 무대에 올라선 뒤에도 안주하지 않고, 계속해서 더 나은 선수가 되기 위해 정진할 수 있었던 것 같다"라고 말했다.

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"무엇을 성취하든, 골을 얼마나 많이 넣든, 혹은 발롱도르를 수상하든, 중요한 것은 언제나 더 발전하는 것이다. 지금 이 순간이 바로 그 노력의 결과물"이라고 덧붙였다. 토트넘 시절 '영혼의 단짝'이었던 손흥민(LA FC)은 개인 인스타그램에 "나의 G.O.A.T(Great Of All Time·역대 최고의 선수) 축하해"라고 진심을 담아 축하글을 남겼다.

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케인은 손흥민과 처음 호흡을 맞추기 바로 전 시즌인 2014~2015시즌 '포텐'을 폭발했다. 컵대회 포함 31골을 터뜨리며 토트넘을 넘어 잉글랜드 축구의 희망으로 떠올랐다. 2023년까지 토트넘에서 뛰며 잉글랜드 프리미어리그 통산 2위에 해당하는 213골(317경기)을 기록했고, 뮌헨 이적 후엔 159경기에 출전해 156골을 넣는 놀라운 득점력을 발휘했다. 뮌헨에선 올라운드 플레이어로 '완벽 진화'했다는 평가를 받았다. 케인은 지난시즌 유럽챔피언스리그와 월드컵 우승을 차지하지 못했음에도 압도적 퍼포먼스로 발롱도르 수상의 영예를 안았다. 그는 다양한 인터뷰를 통해 발롱도르 수상 욕심을 드러냈던 라이벌을 겨냥한 듯, "말 없이 열심히 노력하라. 성공으로 스스로를 증명하라"라고 SNS에 적었다.

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윌리엄 왕세자는 "케인의 발롱도르 수상을 진심으로 축하한다. 정말 대단한 성과이며, 그는 수상할 자격이 충분했다. 케인은 훌륭한 주장이자 뛰어난 축구선수로, 전 세계 축구팬에게 잊을 수 없는 수많은 순간을 선사한 인물"이라고 치켜세웠다.

토마스 투헬 잉글랜드 대표팀 감독도 찬사를 보냈다. "케인의 퍼포먼스를 설명할 최고의 표현을 이미 오래전에 다 써버렸지만, 이제 축구계로부터 공식적으로 그 가치를 인정받게 된 것을 보니 정말 기쁘다. 25년만에 이 대단한 상을 수상한 첫 번째 잉글랜드 선수가 되었다는 점은 더욱 특별하다. 그런 선수를 우리 팀의 리더로 두고 있다는 건 크나큰 행운이 아닐 수 없다. 사랑하는 사람들과 함께 이 순간을 마음껏 즐기길 바란다"라고 말했다.

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잉글랜드 축구의 성지인 웸블리 스타디움과 테이트 모던엔 케인의 수상을 기념하는 조명이 반짝였다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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