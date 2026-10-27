[공식발표] '한국 최고 재능' 이강인 미친 팀서 뛰었다...'UCL 2연패' PSG 발롱도르 올해의 팀 선정

사진=이강인 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]파리 생제르맹(PSG)이 2026년 발롱도르 시상식에서 올해의 남자 클럽상을 받아 2년 연속 최고의 팀으로 인정받았다. 지난 여름까지 PSG에서 뛰었던 이강인(아틀레티코 마드리드)도 이 영광에 힘을 보탰다.

발롱도르는 27일(한국시각) 영국 런던 팰러디엄 극장에서 열린 시상식에서 PSG를 올해의 남자 클럽으로 발표했다. 올해 시상식은 발롱도르 70주년을 기념하는 자리였다. PSG는 아스널, 바이에른 뮌헨, 플라멩구, 보되/글림트와 함께 최종 후보 5개 팀에 올랐고, 지난해에 이어 다시 한번 트로피를 차지했다. PSG를 대표해 무대에 오른 선수는 지난해 발롱도르 수상자이자 올해도 남자 선수 부문 후보인 우스만 뎀벨레였다.

EPA연합뉴스

PSG의 지난 1년은 우승으로 채워졌다. 루이스 엔리케 감독이 이끄는 PSG는 유럽챔피언스리그(UCL)에서 아스널을 꺾고 2시즌 연속 유럽 정상에 올랐다. 유럽의 왕과 남미의 왕이 맞붙은 인터콘티넨탈컵에서는 플라멩구를 제압하고 세계 최고 클럽에 등극했다. 리그1에서는 독보적인 승점으로 타이틀 방어에 성공했고, 쿠웨이트에서 열린 프랑스 슈퍼컵(트로페 데 샹피옹) 결승에서는 올랭피크 드 마르세유를 꺾었다. 새 시즌 들어서는 유로파리그 우승팀 아스톤 빌라를 상대로 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵까지 들어 올렸다. PSG는 올해 개인상 후보도 역대 최다인 10명을 배출했다.

Advertisement

한국 팬들에게 이번 수상이 더 뜻깊은 이유는 이강인이다. 이강인은 2023년 PSG에 입단해 3년을 보냈고, 그 기간 UCL 2회 우승을 경험했다. 올여름 아틀레티코로 이적했지만 올해의 클럽상 기준 시즌인 2025~2026시즌에는 PSG 소속이었다. 이강인은 39경기 5골-5도움을 기록하면서 PSG의 성공적인 시즌에 충분한 기여를 했다. 주전 경쟁이 치열한 스타 군단에서 꾸준히 출전 기회를 얻어 낸 결과다.

AFP연합뉴스

하지만 우승 과정에서 이강인은 출전 시간에 아쉬움을 느꼈다. 특히 UCL 토너먼트에서 이강인은 루이스 엔리케 감독의 외면을 받았다. 결국 이강인은 새로운 도전을 선택해 PSG를 떠나기로 결정했다. PSG에 남았다면 더 많은 트로피를 쌓을 수 있었겠지만 이강인은 더 뛰는 걸 원했다.

이강인은 새 팀에서도 입지를 넓히고 있다. 아틀레티코에서 주전 자리를 잡으며 라리가 10경기에서 2골-1도움을 기록 중이다. 유럽 최정상 팀에서 쌓은 경험을 바탕으로 한 걸음 더 성장하고 있다는 평가다.