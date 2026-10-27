"니하오, 니하오" 손흥민 멘털 박살 우려! MLS가 인종차별 허용?…조사 의지 없었나→팬이 직접 '모자이크 사진' 공개

손흥민에게 인종차별적 발언을 했다는 주장이 나온 LAFC 팬의 실루엣. 사진=SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]LAFC 팬이 미국 메이저리그사커(MLS) 경기 후 손흥민에게 인종차별적 발언을 해 논란이 일고 있다.

미국 매체 '뉴욕포스트'는 27일(한국시각) 'LAFC와 LA 갤럭시의 MLS 라이벌전은 구단 팬들에게 결코 좋은 모습으로 기억될 경기가 아니었다'고 보도했다.

지난 26일 해당 경기는 2-2 무승부로 끝났다. 라이벌 매치인 만큼 관중석에서도 여러 문제의 장면들이 드러났다. LAFC 팬 한 명이 LA 갤럭시 여성 팬에게 침을 뱉는 영상이 공개돼 비판을 받았다. 아울러 LAFC 유니폼과 관련 용품으로 온몸을 치장한 한 팬이 경기장을 빠져나가는 손흥민에게 인종차별적 발언을 외치는 영상이 사회관계망서비스(SNS)에서 주목받고 있다. 해당 팬은 손흥민을 향해 "니하오"라고 반복해서 외쳤다. '니하오'는 중국어로 '안녕하세요'라는 뜻이다. 아시아인에게 행해지는 대표적인 인종차별적 발언이다.

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AFP연합뉴스

손흥민도 이 인종차별적 발언을 들었을 가능성이 크다. SNS에 올라온 영상에서는 손흥민이 자신에게 '니하오'라고 외치는 팬을 노려보는 장면이 포착됐다. 해당 영상이 SNS에 공개되자 팬들은 이 인물이 시즌권 소지자라면 경기장 출입 권한을 박탈해야 한다고 요구하기 시작했다. 이 팬은 경기장에 자주 모습을 드러내는 탓에 이미 신원이 알려진 인물이라는 주장도 나왔다.

한 누리꾼은 "영상을 공개한다. 이 남자가 시즌권 소지자라면 최소한 시즌권과 경기장 출입 권한을 박탈해야 한다"며 "가능하다면 영구 출입 금지 조치가 내려져야 한다. 이 사람은 모자에 사인을 받고 싶어했고, 손흥민에게 니하오라고 외쳤다"고 지적했다. 이어 "그것도 2026년, LA에서 말이다"고 덧붙였다.

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인종차별적 발언이 담긴 영상을 게시한 SNS 계정은 해당 발언을 한 팬의 사진도 모자이크 처리해 함께 올렸다. 대략적인 실루엣은 유추할 수 있는 정도였다.

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이 게시물을 올린 이는 이후 보안 요원과 이야기를 나눴다고 했지만, 그 사람이 이미 자리를 떠난 뒤라 할 수 있는 일이 거의 없다고 반응한 것으로 전해졌다. 이 이야기가 사실이라면 MLS가 사실상 인종차별을 용인한다는 이야기가 된다. 이러한 문제가 발생하면 경찰력까지 동원해 피의자를 찾아내는 영국과 다소 비교되는 대처다. 이 사안에 대해 LAFC가 공식적으로 입장을 밝히거나 사건과 관련한 성명을 발표할지 주목된다. MLS를 빛내기 위해 LAFC에 합류한 손흥민에게 행해진 인종차별조차 대처하지 못한다면 그가 더이상 미국에 남을 이유는 없다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com