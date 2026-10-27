'대충격' 손흥민에 "니하오" 인종차별 발언…LAFC 팬 논란, 구단 대응 주목

사진캡쳐=뉴욕포스트

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[스포츠조선 김대식 기자]LAFC에서 뛰고 있는 손흥민이 경기 직후 홈 팬석에서 인종차별적 언사를 들은 것으로 알려지며 파문이 일고 있다.

LAFC는 26일(한국시각) 미국 LA BMO 스타디움에서 열린 LA 갤럭시와의 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 32라운드 경기에서 2대2로 비겼다. 손흥민은 추격골과 동점골에 직간접적으로 관여하며 팀의 패배를 막았다.

하지만 경기 후 손흥민은 충격적인 대우를 받았다. 미국 매체 뉴욕포스트는 경기 후 'LAFC와 LA갤럭시의 MLS 라이벌전은 LAFC 팬층에게 결코 보기 좋은 장면이 아니었다'고 보도했다. 문제의 영상에는 LAFC 유니폼을 입은 한 팬이 경기 후 경기장을 빠져나가는 손흥민을 향해 "니하오"를 반복해서 외치는 모습이 담겼다. 뉴욕포스트는 '이 단어는 중국어로 안녕하세요라는 뜻으로, 한국인 선수에게 이를 외친 것은 무신경하고 인종차별적인 미세한 공격(microaggression)에 해당한다'고 지적했다. 영상 속 손흥민은 자신을 향해 외치는 팬을 노려보는 모습이 포착됐다.

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AFP연합뉴스

영상이 소셜미디어에서 확산되자 팬들은 해당 인물의 출입 권한을 박탈해야 한다고 요구하고 있다. 경기장을 자주 찾는 모습이 알려지며 시즌 티켓 소지자로 보인다는 주장이 나왔기 때문이다. 한 팬은 X(옛 트위터)에 '만약 이 사람이 시즌 티켓 소지자라면 최소한 티켓과 출입 권한을 박탈해야 한다. 영구 제명이 바람직하다'며 '그는 모자에 사인을 받고 싶어 하면서도 손흥민에게 니하오라고 외쳤다. 2026년 이곳 LA에서'라고 적었다.

영상과 사진을 올린 계정은 얼굴이 모자이크 처리된 해당 팬의 사진과 함께 LAFC를 지목해 글을 남겼다. 이 계정은 '이 남자는 경기가 끝난 후 팬들에게 감사를 표하기 위해 운동장을 돌던 손흥민에게 다짜고짜 니하오, 니하오라고 외쳤다'고 주장했다. 이어 '보안 요원에게 이야기했지만, 그 남자가 이미 111구역을 떠났기 때문에 해줄 수 있는 게 별로 없다고 하더라'며 '언제부터 MLS에서 인종차별이 허용되었나'라고 비판했다.

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현재까지 LAFC 구단은 이번 사안에 대해 구체적인 입장을 내놓지 않았다. 손흥민은 이날 경기에서 시즌 10호 골이 오프사이드로 취소되는 불운 속에 팀의 2대2 무승부를 이끌었다. 한국 축구의 상징인 손흥민을 향한 인종차별적 언행이 홈팬에 의해서 홈구장에서 벌어졌다는 점에서 구단과 MLS 사무국의 대응에 따라 파장이 더 커질 수 있다.