[공식발표] '최하위' 광주 희망, 아이데일 K리그1 33라운드 MVP 선정...K리그2는 부산 에이스 가브리엘

부천종합운동장/ K리그1/ 부천FC1995 vs 광주FC/ 광주 아이데일/ photo by Junghun Park

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]광주FC 공격수 아이데일이 '하나은행 K리그1 2026' 33라운드 MVP로 선정됐다.

아이데일은 24일 부천종합운동장에서 열린 부천FC와 광주의 경기에서 멀티골을 터뜨리며 팀의 3대0 완승을 이끌었다. 아이데일은 전반 종료 직전 바 루아의 패스를 왼발로 침착하게 마무리해 선제골을 기록했고, 후반 20분에는 헤더로 추가골을 넣었다.

K리그1 33라운드 베스트 매치는 24일 울산문수축구경기장에서 열린 울산 HD와 포항 스틸러스의 경기다. 포항은 전반 2분 완델손의 선제골과 전반 25분 김승호의 헤더 골로 2-0 리드를 잡았다. 울산은 후반 16분 김영권의 헤더 골과 후반 23분 골문 앞 혼전 상황에서 나온 이동경의 동점골로 승부를 원점으로 돌렸다. 이후 양 팀은 추가 득점 없이 2대2로 경기를 마쳤다.

Advertisement

한국프로축구연맹

K리그1 33라운드 베스트 팀은 인천 유나이티드다. 인천은 24일 인천축구전용경기장에서 열린 제주 SK와의 경기에서 후반 14분 이명주의 선제골로 앞서갔다. 인천은 후반 27분 제주 네게바에게 동점골을 내줬지만, 후반 36분 이동률의 결승골과 경기 종료 직전 이청용의 쐐기골을 더해 3대1 승리를 거뒀다. 이날 승리로 인천은 리그 6위를 확정하며 승격 시즌에 파이널A 진출을 이뤄냈다.

K리그2 30라운드 MVP는 부산 아이파크의 가브리엘이다. 가브리엘은 25일 부산구덕운동장에서 열린 부산과 경남FC의 경기에서 멀티골을 기록하며 팀의 3대1 승리를 이끌었다. 전반 16분 선제골을 터뜨린 가브리엘은 팀이 2-1로 앞서던 후반 32분 쐐기골을 넣으며 승리에 힘을 보탰다.

부산구덕운동장/ K리그2/ 부산아이파크 vs 경남FC/ 부산 가브리엘 득점/ 골 세레머니/ photo by Jaehoon Kim

Advertisement

K리그2 30라운드 베스트 매치는 25일 천안종합운동장에서 열린 천안 시티FC와 안산 그리너스의 경기다. 천안은 전반 13분 라마스의 페널티킥 골과 전반 43분 이준호의 추가골에 이어 후반 20분 박창우의 득점까지 더해 3-0으로 달아났다. 안산은 후반 25분 김인성의 만회골로 추격했지만, 천안이 리드를 지키며 3대1 승리를 거뒀다.

Advertisement

K리그2 30라운드 베스트 팀은 대구다. 대구는 24일 순천팔마종합운동장에서 열린 전남 드래곤즈와의 경기에서 4대2 승리를 거뒀다. 전반 3분 세라핌의 선제골로 앞서간 대구는 전반 12분 동점골을 허용했지만, 전반 17분 데커스와 전반 42분 세라핌의 연속골로 다시 리드를 잡았다. 대구는 후반 24분 발디비아에게 만회골을 내줬으나, 후반 34분 세징야의 쐐기골로 승리를 확정했다.

한국프로축구연맹

Advertisement

K리그 라운드 베스트 11 및 MVP는 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 K리그 경기에 배정된 TSG 위원은 각각 해당 경기의 베스트 11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다. 이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트 11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG 위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 '비프로' 평점을 종합해 해당 라운드의 K리그1, K리그2 베스트 11을 최종 결정한다. 라운드 MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트 11과 동일한 방식으로 선정한다.