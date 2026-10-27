'17분 뛰고 전역모 착용' 논란의 신성 박승수, '후루룩 짭짭 라면 세리머니' 시전…뉴캐슬 U-21 경기서 환상골 폭발, 구단 "아릅답다" 찬사

[스포츠조선 윤진만 기자]지난 아시안게임에서 우승 후 전역모를 써 논란의 중심에 섰던 한국 축구 신성 박승수(19)가 소속팀에서 환상골을 터뜨리며 찬사를 받았다.
뉴캐슬 유나이티드 21세이하(U-21)팀 소속인 박승수는 27일(한국시각) 영국 뉴캐슬의 세인트제임스파크에서 열린 선덜랜드 U-21과의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그2 홈 경기에서 시즌 마수걸이포를 쐈다.
팀이 1-2로 끌려가던 후반 22분 존 에머슨과 교체돼 그라운드를 밟은 박승수는 3분만인 후반 25분 상대 진영 좌측에서 패스를 받아 페널티 박스 안 왼쪽 대각선 지점으로 진입한 후 골문 구석을 찌르는 오른발 감아차기 슈팅으로 동점골을 뽑았다.
뉴캐슬 공식 SNS는 박승수의 골 영상을 올린 게시글에 "정말 아릅답다(What a beauty), 승수"라고 찬사를 보냈다. 게시글엔 1군에서 출전 기회를 부여해야 한다는 댓글이 달렸다.
박승수는 득점 후 기타를 치는 듯한 모션을 취했다. '친정' 수원 삼성 시절부터 밀고 있는 '후루룩 짭짭. 후루룩 짭짭 맛좋은 라면' 세리머니다. 만화 '둘리'의 캐릭터인 마이콜이 기타를 연주하는 데에서 따왔다.
박승수의 동점골로 경기를 원점으로 되돌린 뉴캐슬은 후반 40분 바크탕 살리아의 역전 결승골로 '라이벌' 선덜랜드를 3대2로 꺾었다. '조커' 박승수의 활약이 더 조명을 받은 이유다. 박승수는 올 시즌 프리미어리그2 3경기만에 시즌 첫 골을 낚았다.
박승수는 지난 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승에서 일본을 꺾고 금메달을 딴 뒤 라커룸에서 군 면제를 의미하는 전역모를 쓴 셀카를 개인 SNS에 올렸다. 아시안게임 금메달로 병역 특례를 받은 선수가 현역 장병을 조롱했다는 비판이 제기됐다.
박승수가 아시안게임 3경기에서 교체로만 총 17분을 뛰는데 그쳤으나, 동일하게 병역 특례를 받게 되면서 공정성 논란까지 불거졌다.
뒤이어 군 면제 관련 실언을 한 양민혁(베스테를로)과 이기혁(강원)과 함께 큰 파장을 일으킨 삼총사로 불리었고, 이 사건을 계기로 병역 특례 제도를 폐지하거나 손봐야 한다는 여론이 들끓었다. 이들은 개인 채널을 통해 잘못된 행동(발언)에 대해 사과했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com