'17분 뛰고 전역모 착용' 논란의 신성 박승수, '후루룩 짭짭 라면 세리머니' 시전…뉴캐슬 U-21 경기서 환상골 폭발, 구단 "아릅답다" 찬사

출처=박승수 인스타그램

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[스포츠조선 윤진만 기자]지난 아시안게임에서 우승 후 전역모를 써 논란의 중심에 섰던 한국 축구 신성 박승수(19)가 소속팀에서 환상골을 터뜨리며 찬사를 받았다.

뉴캐슬 유나이티드 21세이하(U-21)팀 소속인 박승수는 27일(한국시각) 영국 뉴캐슬의 세인트제임스파크에서 열린 선덜랜드 U-21과의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그2 홈 경기에서 시즌 마수걸이포를 쐈다.

팀이 1-2로 끌려가던 후반 22분 존 에머슨과 교체돼 그라운드를 밟은 박승수는 3분만인 후반 25분 상대 진영 좌측에서 패스를 받아 페널티 박스 안 왼쪽 대각선 지점으로 진입한 후 골문 구석을 찌르는 오른발 감아차기 슈팅으로 동점골을 뽑았다.

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뉴캐슬 공식 SNS는 박승수의 골 영상을 올린 게시글에 "정말 아릅답다(What a beauty), 승수"라고 찬사를 보냈다. 게시글엔 1군에서 출전 기회를 부여해야 한다는 댓글이 달렸다.

박승수는 득점 후 기타를 치는 듯한 모션을 취했다. '친정' 수원 삼성 시절부터 밀고 있는 '후루룩 짭짭. 후루룩 짭짭 맛좋은 라면' 세리머니다. 만화 '둘리'의 캐릭터인 마이콜이 기타를 연주하는 데에서 따왔다.

출처=뉴캐슬 SNS

사진제공=한국프로축구연맹

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박승수의 동점골로 경기를 원점으로 되돌린 뉴캐슬은 후반 40분 바크탕 살리아의 역전 결승골로 '라이벌' 선덜랜드를 3대2로 꺾었다. '조커' 박승수의 활약이 더 조명을 받은 이유다. 박승수는 올 시즌 프리미어리그2 3경기만에 시즌 첫 골을 낚았다.

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박승수는 지난 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승에서 일본을 꺾고 금메달을 딴 뒤 라커룸에서 군 면제를 의미하는 전역모를 쓴 셀카를 개인 SNS에 올렸다. 아시안게임 금메달로 병역 특례를 받은 선수가 현역 장병을 조롱했다는 비판이 제기됐다.

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박승수가 아시안게임 3경기에서 교체로만 총 17분을 뛰는데 그쳤으나, 동일하게 병역 특례를 받게 되면서 공정성 논란까지 불거졌다.

뒤이어 군 면제 관련 실언을 한 양민혁(베스테를로)과 이기혁(강원)과 함께 큰 파장을 일으킨 삼총사로 불리었고, 이 사건을 계기로 병역 특례 제도를 폐지하거나 손봐야 한다는 여론이 들끓었다. 이들은 개인 채널을 통해 잘못된 행동(발언)에 대해 사과했다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com