[오피셜]"슈퍼매치가 보인다" '매직넘버 5' 이정효의 수원 삼성, 11월 29일 순천서 전남 상대로 K리그2 최종전…준PO는 12월 2일 개최

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[스포츠조선 윤진만 기자]'매직넘버 5' 수원 삼성의 우승이 결정될 지도 모르는 시즌 최종전 일정이 확정됐다.

한국프로축구연맹은 27일, '하나은행 K리그2 2026' 39라운드 및 플레이오프 일정을 공개했다. 시즌 초 일정 발표 당시에 추후 확정하기로 했던 최종 39라운드는 다음달 28일과 29일 양일간 진행된다. 가장 관심을 모으는 건 선두 수원 삼성의 일정이다. 수원은 29일 오후 2시 순천팔마종합운동장에서 전남을 상대하게 됐다. 연맹은 "전남이 연고지 내 다양한 지역에서 홈경기를 개최해 지역과의 접점을 넓히고 축구 저변을 확대하기 위해 추진됐다. 전남은 상대 팀 수원의 동의를 얻어 연맹에 경기장 변경을 요청했으며, 연맹은 이를 승인했다"라고 광양축구전용구장이 아닌 순천팔마종합운동장에서 경기를 치르게 된 배경을 설명했다.

'K-무리뉴' 이정효 감독이 이끄는 수원은 K리그2 28라운드 현재 19승5무4패 승점 62점으로 단독 선두를 질주하고 있다. 4경기를 남겨두고 2위 수원FC, 3위 서울 이랜드(이상 승점 54)에 승점 8점 앞섰다. 현재 7연승 중인 수원은 남은 시즌 승점 5점만 추가하면 우승컵과 1부 승격 티켓을 동시에 거머쥔다. 현재 흐름으론 11월 A매치 데이 전에 조기 우승을 확정할 가능성이 크다. 수원은 대구-용인-경남-전남전을 남겨뒀다.

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11월 28일에는 용인-파주, 김해-성남이 격돌하고, 29일에는 전남-수원전을 비롯해 경남-서울 이랜드, 수원FC-충북청주, 충남아산-부산, 김포-화성, 천안-대구가 각각 맞붙는다. 킥오프 시간은 모두 오후 2시다.

K리그2 준플레이오프 일정도 공개됐다. 정규리그 3위와 6위, 4위와 5위가 맞붙는 준플레이오프는 12월 2일 오후 7시에 열린다. 각 경기는 순위가 높은 팀의 홈구장에서 단판으로 진행된다. 준플레이오프 승리팀간 맞대결인 플레이오프는 12월 5일 오후 4시 30분에 열린다.

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다만, 김천 상무의 K리그1 최종 순위에 따라 K리그2 플레이오프 방식과 승격 기회가 달라진다. 김천은 올해 김천시와의 연고지 협약이 종료됨에 따라 K리그1 최종 순위와 관계없이 강등된다. 이에 따라 김천은 K리그1 12위를 기록하면 별도의 승강 플레이오프 없이 김천만 강등되며, K리그2 플레이오프는 1·2차전으로 진행된다. 이 경우 K리그2 플레이오프 승리팀이 승격한다.

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김천이 12위가 아닌 경우에는 K리그1 12위팀과 K리그2 플레이오프 패자가 승강 플레이오프를 치른다. 이 경우 K리그2 플레이오프는 단판으로 진행되며, 플레이오프 승리 팀은 승격하고 패한 팀에도 승강 플레이오프를 통한 승격 기회가 주어진다.

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김천은 K리그1 33라운드 현재 승점 34점으로 12개팀 중 10위에 위치했다. 파이널 라운드 5경기를 남겨두고 최하위 광주(승점 21)에 승점 13점 앞서있어 최하위로 떨어질 확률은 낮다. 김천의 최종 순위에 따른 플레이오프 세부 일정 및 승강플레이오프 일정은 추후 공지할 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com