청주운동장이 거대한 공항으로 바뀌었다! 충북청주와 에어로케이의 특별한 브랜드데이

사진제공=충북청주

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[스포츠조선 박찬준 기자]25일 충북청주와 용인FC의 '하나은행 K리그2 2026' 라운드가 펼쳐진 청주종합운동장은 거대한 공항으로 바뀌었다. 입장권부터 특별했다. 비행기 탑승권 모양의 티켓을 제공했다. 경기장 입장 시 진행요원들이 "즐거운 여행 되십시오"라는 멘트까지 전하며, 분위기를 더욱 끌어올렸다. 승무원들이 기내방송 형식으로 경기장 이용 수칙 안내를 전했고, 선수 소개 역시 마찬가지였다. 마치 관객들이 비행기에 탄 것 같은 무드를 연출했다. 충북청주가 만든 특별한 '브랜드데이'였다.

충북청주는 올 3월 청주국제공항을 거점으로 하는 '에어로케이'와 비지니스 협약을 맺었다. 양 기관은 단순 후원 관계를 넘어, 충북 지역을 기반으로 한 공통분모를 바탕으로 공동 마케팅과 협력 사업을 통해 다양한 상생 모델을 구축해 나가기로 했다. 이번 브랜드데이는 그 일환이었다.

사실 브랜드데이는 모든 팀들이 후원사를 위해 진행하는 연례 행사 중 하나다. 경기장을 찾은 팬들에게 다양한 이벤트를 통해 해당 브랜드는 물론 핵심 상품 등을 홍보하는데 주력한다. 이날도 승무원과 함께하는 부루마블 게임을 통해 에어로케이 SNS 팔로우 이벤트 등을 진행했다. N3 구역을 브랜드 존으로 운영하기도 했다.

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충북청주는 여기서 끝내지 않았다. 한 단계 더 진일보한 모습을 보였다. 이날 에어로케이의 정기편 취항 예정지인 일본 마쓰야마 관계자를 초청했다. 마쓰야마를 알리는 에히메현 공식 마스코트인 캐릭터 미컁이 직접 시축에 나섰다. 단순히 에어로케이라는 브랜드를 홍보하는 것을 넘어, 함께 프로모션을 진행한 셈이다. 이날 경기장에는 마쓰야마 홍보 의상을 입은 이들이 경기장 곳곳을 누볐다. 퀴즈 이벤트를 통해 마쓰야마 타올 손수건과 호텔, 온천 숙박권 등을 제공해, 청주 지역민들에게 마쓰야마에 대한 인지도를 높였다. 에어로케이 관계자들도 미소를 지었다.

충북청주의 목표는 자생의 길이다. 이를 위해 '포이드 캐롯'이라는 대형 베이커리 카페를 열고, 온라인 쇼핑몰 '아고라'를 론칭해 직접 수익을 창출해내고 있다. 직접 발로 뛰며 후원사 확보에 나섰다. 창단 당시 40여개였던 후원사는 현재 100여개로 늘어났다. 후원 규모도 매년 늘어나고 있다. 충북청주는 '기업이 성장해야 구단도 함께 성장할 수 있다'는 가치를 앞세워 브랜드 가치 향상에 열을 올리고 있다. 이번 브랜드데이가 그 증거다.

청주=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

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