"군 면제만 봤다" 금메달 논란 발언 양민혁, 훈련 똑바로 안했나...사령탑 공개 저격 "기대만큼 보여주지 못해"

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[스포츠조선 김대식 기자]아시안게임 금메달 후 논란의 발언으로 많은 비판을 받은 양민혁이 이번에는 사령탑으로부터 공개 저격을 당했다.

영국 풋볼 런던은 26일(이하 한국시각) 토트넘에서 임대를 나간 선수들의 활약을 조명했다. 양민혁은 지난 25일 SK 베베런과의 2026~2027시즌 벨기에 프로 리그 9라운드 경기에 후반 38분 교체로 출전했다. 3-2로 리드를 잡고 있던 베스테를로였지만 5분 후 실점해 3-3이 됐다.

양민혁이 다시 리드를 되찾는데 결정적인 역할을 했다. 후반 종료 직전에 상대 태클에 걸려 페널티 박스 안에서 넘어지며 페널티킥을 얻어냈다. 사이토 ??스케가 양민혁이 얻어낸 페널티킥을 성공하면서 4-3이 됐다. 매체는 이를 두고 '경기의 향방을 바꾸는 결정적 역할'이라고 평가했다. 하지만 베스테를로는 경기 종료 직전 아쉬운 실점으로 승점 1점에 만족해야 했다.

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양민혁에게는 이달 들어 기록한 팀 소속 첫 골에 이은 호재였다. 풋볼 런던은 '20세의 신성 양민혁이 한국 대표팀과 함께 2026년 아이치-나고야 아시안게임 우승을 차지한 기간 전후로 출전 시간을 조금씩만 부여받으며 입지를 다져가는 상황'이라고 분석했다.

문제는 경기 후 터진 사령탑의 분노였다. 이삼 차라이 베스테를로 감독은 양민혁에게 아직 더 많은 것을 보여줄 필요가 있다며 활동량과 훈련 태도를 지적했다. 차라이 감독은 "지금까지 이곳에서 양민혁에게서 기대만큼의 경기 강도를 보지 못했다. 훈련할 때도 마찬가지다. 그는 그 부분에서 더 성장해야 한다"고 강하게 지적했다. 양민혁의 열정과 투지, 훈련 태도를 나무란 것이다.

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선수에게 직접 전하지 않고 언론을 통해 드러낸 비판이라 무게감이 크다. 결정적 장면을 만든 직후에도 감독이 아쉬움을 숨기지 않은 만큼, 양민혁이 출전 시간을 늘리려면 훈련장에서 더 많은 걸 보여줘야 하는 것으로 보인다.

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훈련 참가한 양민혁 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 13일 나고야 도요타스포츠센터에서 열린 남자 축구 국가대표팀 훈련에서 양민혁이 그라운드를 걷고 있다. 2026.9.13 mon@yna.co.kr(끝)

한편 양민혁은 지난 아시안게임 축구 금메달 직후 논란의 발언으로 많은 비판에 시달린 바 있다. 그는 "이런 메달이냐, 이런 트로피냐 이런 거는 정말 중요치 않았다고 생각하고 정말 우리가 보상받는 거는 군 면제라는 보상이 있으니까 그거 하나만 보고 경기를 했던 것 같다"고 소감을 전했다가 논란이 되자 사과했다.

그는 "제가 아시안게임과 관련해 했던 발언으로 많은 분들께 실망과 불편함을 드린 것 같아 진심으로 죄송하다. 대한민국 국가대표로 아시안게임에 참가한다는 것 자체가 저에게는 큰 의미였고 선수로서 당연히 우승과 금메달을 목표로 최선을 다했다. 그 과정에서 병역 혜택 역시 제가 더 좋은 결과를 만들어내기 위해 가질 수 있었던 여러 동기 중 하나였다는 뜻이 잘못 전달되었다. 제 의도가 어떠했는지와 관계없이 제 말로 인해 많은 분들이 불편함을 느끼셨고 국가대표로서 금메달의 의미를 가볍게 생각하는 것처럼 보이게 만든 것은 분명 제 잘못이라고 생각한다"며 사과문을 올렸다.

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소속팀으로 돌아가 첫 경기에서 데뷔골, 두 번째 경기에서 페널티킥을 얻어내는 활약에도 불구하고, 감독에게 비판까지 받게 됐다.