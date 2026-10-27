모레노호, 이러다 11월 2연전 못 치를수도? 美-이란 전쟁 재개 조짐…아시안컵 준비도 '난망'

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 관중석을 응시하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 박상경 기자] 소강 상태에 접어들었던 미국-이란 전쟁이 다시 불붙을 조짐이다. 11월 카타르 원정 2연전을 앞둔 모레노호에도 비상이 걸릴 전망이다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 27일(이하 한국시각) 미시시피주 공화당 중간선거 지원 유세에서 이란 전쟁에 대해 "곧 끝날 것이다. 우리는 잠시 휴전했지만, 나는 그다지 마음에 들지 않았다. 일종의 시간 낭비라고 생각했다"고 말했다.

미국은 이란에 대한 공격을 재개할 조짐이다. 미국 정치전문매체 더힐은 소식통을 인용해 '미군 중부사령부가 백악관 승인이 떨어지면 이란에 대한 추가 공습 실시 계획을 준비해 놓은 상태'라고 전했다. 공습 타깃은 이란 내륙의 정치, 군사 시설이 될 것으로 내다봤다.

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문제는 이란의 대응이다. 이란은 미국과 이스라엘의 공습이 시작된 후 미군 기지가 있는 제3국을 공격해 논란이 됐다. 특히 호르무즈 해협을 사이에 두고 있는 카타르에 대해서는 미군 기지 뿐만 아니라 LNG 가스 시설을 타격해 큰 피해를 입힌 바 있다. 미군의 공습 재개가 카타르를 비롯한 중동 전역에 또 다른 피해를 안길 수 있다.

AFP연합뉴스

이렇게 되면 축구 국가대표팀의 11월 A매치 원정 2연전 계획도 차질이 불가피해질 전망이다.

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로베르트 모레노 감독이 이끄는 대표팀은 오는 11월 13과 17일 카타르 도하에서 사우디아라비아, 카타르와 친선경기를 앞두고 있다. 당초 내년 1월 아시안컵을 개최하는 사우디에서 2연전을 가질 계획이었으나, 중동 정세를 고려해 도하로 장소를 바꿨다. 단기 계약을 맺고 대표팀 지휘봉을 잡았던 모레노 감독은 이 두 경기를 마친 뒤 아시안컵까지 연임 여부가 결정될 예정이다. 하지만 중동 정세가 다시 안갯 속에 빠지게 되면서 경기 개최 자체가 불투명해지는 상황을 배제할 수 없게 됐다.

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물론 방법이 없는 건 아니다. 중동이 아닌 유럽 또는 아시아 제3국에서 경기를 치르는 게 대안이 될 수 있다. 하지만 대부분 국내파로 채워져 있는 사우디, 카타르 대표팀 구성상 이들이 원활하게 이동할 수 있느냐가 관건이다. 특히 사우디는 최근 후티 반군이 공항 및 정유 시설을 타격해 항공기 이착륙이 크게 제한되고 있는 상황이다. 카타르도 미국-이란 전쟁이 재개될 경우, 영향권에서 벗어나기 어려운 만큼 이동 문제가 대두될 것으로 보인다.

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현시점에서 상대를 바꾸긴 쉽지 않다. 백방으로 수소문해 상대를 구할 수는 있어도, 양질의 평가 무대가 될 지는 미지수다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 선수들이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

아시아축구연맹(AFC)은 26일 사우디아시안컵 본선 경기 장소 및 시간을 확정해 공지했다. 각국 우려에도 AFC와 아시안컵 조직위는 정상 개최에 문제가 없다는 입장이다. 이런 가운데 미국-이란 전쟁 재개라는 변수가 새롭게 등장했다. 최악의 경우, 모레노호가 11월 A매치 2연전을 치러보지도 못한 채 아시안컵 본선에 내몰릴 가능성도 있다. 2026 북중미월드컵 본선 실패 만회를 벼르던 한국 축구에겐 난감한 상황이 아닐 수 없다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com