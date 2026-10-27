[오피셜]韓 67년 만의 亞 왕좌 탈환 도전! AFC, 정세 불안에도 사우디아라비아 아시안컵 강행 의지 '경기 일정 발표'

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 추가골을 넣은 오세훈이 손흥민, 희찬과 함께 환호하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 손흥민이 패스를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 김가을 기자]아시아축구연맹(AFC)이 중동 정세 불안에도 내년 1월 사우디아라비아에서 개막 예정인 아시안컵의 정상 개최 의지를 드러냈다. AFC와 아시안컵 조직위원회는 26일(이하 한국시각) 2027년 AFC 아시안컵의 경기 시작 시각 및 경기장을 확정해 공개했다.

대한민국 축구대표팀은 1960년 이후 67년 만의 정상 탈환에 도전한다. 이번엔 아랍에미리트(UAE), 베트남, 예멘과 조별리그 E조에서 격돌한다. 내년 1월 10일 오후 7시 30분 예멘과 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 스타디움에서 1차전을 치른다. 15일 오후 7시 30분 리야드의 킹덤 아레나에서 베트남과 2차전을 펼친다. 20일 오후 10시 30분엔 리야드의 이맘 무함마드 빈 사우드 대학교 스타디움에서 UAE와 조별리그 최종전을 가진다. 한국이 E조 1위로 올라가면 D조 2위, 2위로 통과하면 F조 1위와 24일 16강전에서 붙는다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 돌파를 시도 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

어수선하다. 한국 축구는 최악의 상황이다. 2026년 북중미월드컵 이후 길을 잃었다. 정몽규 대한축구협회장과 홍명보 감독이 사퇴했다. 현재 로베르트 모레노 임시 감독이 팀을 지휘하고 있지만, 그마저도 내부 갈등설이 터지며 흔들리고 있다. 모레노 감독 역시 9~11월 열리는 A매치 6경기 결과에 따라 아시안컵 지휘 여부가 결정된다.

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그라운드 밖 사정도 좋지 않다. 사우디아라비아는 최근 예멘의 친이란 후티 반군의 공격을 받아 공항과 에너지 시설 등이 파괴되는 등 정세 불안이 지속되고 있다. 대회를 정상적으로 개최할 수 있을지 걱정이 커지는 상황이다. 실제로 사우디아라비아에서 열릴 일부 국제 스포츠 행사가 줄줄이 취소되거나 연기되는 등 차질을 빚고 있다. 최근에는 12월 리야드에서 열릴 예정이던 제6회 실내 무도아시안게임이 내년 3월로 연기됐다. 26일 역시 리야드에서 치러질 예정이었던 알나스르(사우디)-알와슬(UAE)의 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 경기도 미뤄졌다. 이런 상황에서 AFC와 대회 조직위가 아시안컵 세부 경기 일정을 발표했다. AP통신은 '대회 준비가 차질 없이 진행되고 있다는 점을 아시아 각국 축구협회에 확신시키기 위한 또 하나의 조치'라고 풀이했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독과 코치들이 경기 시작을 기다리고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

한편, 이번 아시안컵은 내년 1월 8일 리야드에서 열리는 사우디아라비아-팔레스타인의 조별리그 A조 경기로 막을 올린다. 사우디아라비아의 리야드, 제다, 알코바르 등 3개 도시의 8개 경기장에서 51경기를 펼친다. 총 24개 팀이 참가해 4개팀씩 6개 조로 나눠 조별리그를 치른다. 이후 토너먼트로 우승팀을 가린다. 아시아 축구 왕좌에 오를 팀은 2월 5일 오후 8시 열리는 결승전에서 가려진다. 대회 개막전과 결승전 모두 7만2000명을 수용하는 리야드의 킹 파드 스포츠 시티 스타디움에서 치른다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com