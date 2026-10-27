손흥민도 떠나는 게 맞았을까...'무관 조롱' 해리 케인 영원토록 사라졌다, 셰계 최고 발롱도르 수상

EPA연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]한때 우승 트로피가 없다는 이유로 조롱거리가 됐던 해리 케인(바이에른 뮌헨)이 세계 최고의 선수로 우뚝 섰다.

케인은 27일(한국시각) 영국 런던 팔라디움 극장에서 열린 2026년 발롱도르 시상식에서 남자 부문 수상자로 선정됐다. 킬리안 음바페(레알 마드리드)가 2위, 라민 야말(바르셀로나)이 3위였다. 잉글랜드 선수가 발롱도르를 받은 것은 2001년 마이클 오언 이후 25년 만이다. 케인은 2025~2026시즌 공식전 56경기에서 64골 8도움을 올리며 최다 득점자에게 주는 게르트 뮐러 트로피도 함께 들어 올렸다.

영국 디 애슬레틱은 '토트넘 홋스퍼 시절을 비롯해 잉글랜드 무대에서 활동하는 동안, 케인은 트로피가 없다는 이유로 자주 조롱거리가 되곤 했다'고 짚었다. 실제로 케인은 토트넘에서 EFL컵 결승 두 번과 유럽챔피언스리그 결승 한 번을 놓쳤고, 잉글랜드 대표팀에서도 유로 결승 두 번과 월드컵 4강 두 번에서 고배를 마시며 '우승 문턱에서 좌절하는 잔혹사'의 대명사로 불렸다.

Advertisement

EPA연합뉴스

운명은 뮌헨 이적 이후 바뀌었다. 케인은 독일 분데스리가 우승을 두 차례 차지했고 DFB-포칼 트로피도 들어 올렸다. 그리고 이날 밤 발롱도르까지 품었다. 케인은 "정말 말문이 막힐 지경이다. 런던에서 이 상을 받게 돼 더욱 특별하다"며 "토트넘에도 감사하다"고 친정팀을 향한 인사도 잊지 않았다.

케인의 성공은 자연스럽게 손흥민의 선택을 떠올리게 한다. 케인이 2023년 토트넘을 떠난 뒤에도 손흥민은 팀에 남았다. 그리고 2024~2025시즌 주장으로서 유로파리그 우승 트로피를 들어 올려 구단의 오랜 무관 한을 풀었다. 이후 지난해 여름 LAFC로 새 도전에 나섰다. 토트넘 레전드로 남은 영광의 순간이다.

다만 아쉬움이 없지 않다. 만약 손흥민도 전성기에 더 큰 무대로 향했다면 더 큰 영광을 누렸을지 모른다는 생각이 들기 때문이다. 케인은 토트넘과 잉글랜드 프리미어리그를 대표하는 선수였지만 놀림감이 되곤 했다. 손흥민도 항상 트로피가 없어서 선수 평가에 있어서 아쉬움이 많이 남았다.

Advertisement

Advertisement

토트넘 공격 듀오의 선택은 갈렸다. 케인은 떠났고, 손흥민은 남았다. 그런 케인이 팀을 옮긴 뒤 우승 트로피를 쓸어 담고 마침내 발롱도르까지 거머쥐었다. 결과적으로 케인의 선택은 완벽하게 옳았던 셈이다.