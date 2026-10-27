"원팀 만들 수 있습니다!" 모레노의 자신감...명단 발표 후 이례적 유럽 출장이 '힌트'

용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]11월 A매치의 성패는 '봉합'에 달려 있다고 해도 과언이 아니다.

지난 9~10월 A매치에서 김민재, 황인범, 황희찬, 이른바 '96라인'의 은퇴 소동이 빚어지며, 그간 쉬쉬했던 A대표팀 내 갈등이 위험수위까지 다달았다. 심지어 국회에서도 거론됐다. 국감에서 대표팀 내 손흥민을 지칭하는 '7번 선수'가 공개되기도 했다. 이 과정에서 가짜 뉴스가 판을 치며, 애꿎은 피해자까지 나왔다.

11월 A매치는 아시안컵을 앞두고 치르는 마지막 모의고사다. 1, 2회 대회에서 연속 우승을 차지한 이래, 한국축구는 무려 67년 간 아시안컵과 연을 맺지 못했다. 당초 1월 아시안컵이 펼쳐지는 사우디아라비아에서 평가전을 치를 예정이었지만, 사우디 정세 문제로 카타르 도하로 장소를 옮겨 11월12일 사우디, 17일 카타르와 맞붙는다. 그래도 목표는 똑같다. 중동 적응과 중동팀 해법 찾기다. 아시안컵 우승을 위해서다.

Advertisement

용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

하지만 현재 같은 대표팀 분위기에서는 정상적인 경기를 치르기 쉽지 않다. 이미 대표팀 내부 문제는 임계점을 넘었다. "라커룸 문제는 라커룸 내부에서 해결해야 한다"는 기조를 유지하던 대한축구협회(KFA)도 나섰다. 국가대표 전력강화위원회까지 소집해 해법을 모색한 것으로 알려졌다. 다양한 이야기가 오간 가운데, 결국 로베르토 모레노 감독에게 키를 맡기기로 했다. 모레노 감독은 "내가 해결할 수 있다. 맡겨달라"는 의사를 전하며, 강한 자신감을 표출한 것으로 알려졌다.

모레노 감독은 부임 전 대표팀 내 상황을 전해들었다. 그는 9~10월 A매치를 직접 경험한 후 "상황이 생각보다 더 심하다"고 한 것으로 알려졌다. K리그를 돌며 새로운 플랜을 구상한 모레노 감독은 대표팀 내 역학 관계 역시 새롭게 계산했을 공산이 크다.

용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

Advertisement

그래서 이번 모레노 감독의 행보에 눈길이 간다. 모레노 감독은 29일 충남 천안의 코리아풋볼파크에서 11월 A매치 명단을 발표한다. 그동안 소집 전 주 월요일에 발표했던 관례와 비교하면 약 일주일 빠른 일정이다. 모레노 감독이 명단 발표를 앞당긴 이유는 유럽 출장 때문이다. 모레노 감독은 명단 발표 당일 밤 유럽으로 출국해, 선수들을 지켜본 후 경기가 펼쳐지는 카타르로 바로 올 계획이다.

Advertisement

이례적이다. 명단 발표 전 선수들을 직접 확인하는게 대부분이다. 몸상태와 활용도를 최종 체크한 후, 선발한다. KFA 관계자는 "해외파 선수들을 소집 후 어떻게 활용할지 미리 구상하기 위해 직접 눈으로 경기력을 확인하는 데 의미가 있다"고 설명했지만, 이어 "구체적으로 어디로 떠나, 누구를 만나고, 어떤 일정을 소화하는지는 정확히 전해지지 않았다"고 털어놨다.

용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

Advertisement

결국 '봉합'의 힌트가 여기에 있다. 모레노 감독은 소집 전 해외파 선수들을, 특히 96라인을 직접 만나 어수선한 분위기에 대한 이야기를 다시 한번 듣고, 상황을 정리할 것으로 보인다. 계약기간이 11월 A매치까지인 모레노 감독 입장에서 아시안컵까지 임기를 연장시키기 위해서는 무조건 11월 A매치에서 좋은 결과를 만들어내야 한다. 그러기 위해서는 어떻게든 소집 전 최상의 분위기를 만들어야 한다. 이번 유럽행을 주목해야 하는 이유다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com