오현규 마수걸이 골 폭발에 EPL 이적길 막힌다? 감독의 폭풍 칭찬…블라호비치와 공존 가능성 인지 "시즌 내내 우리를 도울 것"

사진=베식타시

오현규. 사진=베식타시

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]오현규가 이번 시즌 튀르키예 쉬페르리그에서 마수걸이 골에 성공했다. 제한적인 출전 기회 속에서도 제역할을 하면서 다음 시즌 스펙업이 기대된다. 그는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 관심을 받고 있다.

오현규는 27일(한국시간) 튀르키예 이스탄불의 튀프라시 스타디움에서 열린 바샥셰히르와 2026~2027시즌 튀르키예 쉬페르리그 9라운드 홈 경기에서 교체 출전해 득점을 터뜨렸다. 오현규의 골에 힘입어 베식타시는 바샥셰히르에게 2대0 승리를 거뒀다.

사진=베식타시

오현규는 교체 명단에서 경기를 시작했다. 그는 후반 20분 윌프레드 은디디를 대신해 경기장에 투입됐다. 오현규는 경기장에 들어가자마자 강력한 오른발 중거리 슈팅으로 존재감을 과시했다. 오현규는 0-0으로 균형이 팽팬하던 후반 31분 두샨 블라호비치가 하프라인 인근에서 헤더로 떨어뜨려 놓은 공을 한 번의 터치로 잡아 놓으면서 상대 수비수를 벗겨냈다. 오현규는 그대로 상대 골문으로 치고 달리면서 골키퍼마저 벗겨냈고, 간결한 왼발 슈팅으로 골망을 갈랐다. 이어 주니오르 올라이탄의 추가 득점이 나오면서 베식타시가 승점 3점을 획득했다. 오현규의 득점은 결승골이 됐다.

Advertisement

오현규는 경기 후 인터뷰에서 "기쁘고, 출전 시간뿐만 아니라 내가 경기에서 보여준 플레이에도 만족한다"며 "블라호비치와 투톱으로도 함께 뛸 수 있어 기분이 좋다"고 말했다.

또 오현규는 "나는 베식타시를 위해 항상 100% 이상의 노력을 쏟으려고 한다. 팬들도 그렇게 하기 때문"이라며 "1분을 뛰든 5분을 뛰든 내 기량을 보여주려고 노력하고, 리그에서도 골을 기다리고 있었는데, 마침내 골을 넣어 기쁘다"고 전했다.

사진=베식타시

Advertisement

빈첸초 이탈리아노 베식타시 감독도 오현규를 칭찬했다.

Advertisement

그는 "경기에 투입되자마자 잘해줬고, 오현규는 훌륭한 경기력을 보였다"며 "교체로 들어가 곧바로 영향력을 발휘하는 것은 결코 쉬운 일이 아니다"고 강조했다.

Advertisement

이어 "오현규는 매우 프로페셔널한 선수다"며 "오현규는 블라호비치, 세미흐 클르츠소이와 함께 시즌 내내 우리에게 도움을 줄 것"이라고 덧붙였다.

오현규와 블라호비치의 공존이 좋은 효과를 거두면서 그의 출전 시간은 더 늘어날 가능성이 크다. 물론 오현규의 진가를 안 이탈리아노 감독이 그를 중용하면서 이적길이 막힐 수도 있다. 앞서 오현규는 토트넘 홋스퍼와 헐 시티 등의 관심을 받았다. 그의 활약이 꾸준히 이어진다면 베식타시는 이적시장에서 오현규의 몸값을 높게 책정할 것으로 보인다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com