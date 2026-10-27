"캐릭 감독 맨유 훈련장 떠났다" 경질 오피셜 초임박! 차기 사령탑 하우 또는 나겔스만…콘테 역시 선택지 중 하나→에메리는 제외 유력

사진=SNS 캡처.

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]마이클 캐릭 맨체스터 유나이티드 감독 경질 시 유력한 차기 사령탑 후보로는 에릭 하우와 율리안 나겔스만이 거론되고 있다. 맨유는 최근 8경기에서 연속으로 승리를 거두지 못하고 있다.

영국 매체 'BBC'는 27일(한국시각) '캐릭 감독이 자신의 거취를 둘러싼 논의를 마친 뒤 맨유 훈련장을 떠났다'며 '하우와 나겔스만이 캐릭 경질 시 그의 후임으로 거론되는 유력 후보로 떠올랐다'고 보도했다.

EPA연합뉴스

시즌 초반 부진한 성적을 거두면서 올드 트래퍼드에서 캐릭의 입지는 심각한 위협을 받고 있다. 구단은 이미 후임자를 물색하는 작업을 진행하고 있는 것으로 알려졌다. 구단이 캐릭의 후임으로 검토해 온 후보 명단에는 하우와 나겔스만이 포함돼 있으며, 두 감독 모두 맨유가 자신들에게 관심을 보이고 있다는 사실을 알고 있는 것으로 파악됐다. 여기에 더해 맨유는 아스톤 빌라의 우나이 에메리 감독도 높이 평가하고 있다고 한다. 다만 에메리가 현재 구단과 계약을 맺고 있다는 점은 영입에 걸림돌이 될 수 있다. 하우와 나겔스만, 그리고 또하나의 선택지인 안토니오 콘테는 현재 소속팀이 없는 상태다. 이들을 선임하는 것은 상대적으로 수월할 수 있다.

Advertisement

하우는 캐릭이 경질될 경우 맨유에 합류하는 방안에 매우 긍정적인 입장이라고 전했다. 나겔스만은 월드컵 이후 독일 대표팀 감독직에서 물러나 현재 선임이 가능한 상태다. 유벤투스와도 연결된 바 있는 콘테 역시 지난 5월 나폴리를 떠난 뒤 축구계 복귀에 열린 입장을 보이고 있다.

캐릭이 경질될 경우, 맨유는 2013년 알렉스 퍼거슨 감독이 구단을 떠난 이후 여덟 번째 사령탑을 선임하게 된다. 수많은 감독을 거쳐온 맨유지만, 영광의 시절은 여전히 돌아오지 않고 있다. 시즌을 앞두고 한껏 기대를 모았던 캐릭 감독마저 경질이 유력해지면서 팬들의 실망감은 커지고 있다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com