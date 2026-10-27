'손케 듀오' 우정 포에버! 손흥민, 발 빠르게 케인 발롱도르 수상 축하…"진심으로 축하해, 내 파트너!"

케인의 SNS에 축하 댓글을 남긴 손흥민. 사진=해리 케인 SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]바이에른 뮌헨의 해리 케인이 세계 최고의 축구 선수에게 주어지는 발롱도르를 수상했다. 그는 2001년 마이클 오언 이후 처음으로 발롱도르를 수상한 잉글랜드 선수가 됐다. 케인의 토트넘 홋스퍼 시절 동료 손흥민도 그의 수상을 축하했다.

EPA연합뉴스

손흥민은 27일(한국시각) 케인의 사회관계망서비스(SNS) 게시물 댓글에 "그 누구보다도 수상할 자격이 있었다"며 "진심으로 축하한다. 내 파트너!"라고 남겼다. 이들은 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘에서 뛰던 시절 최고의 파트너로 통했다. EPL 최다 합작골을 기록한 듀오였을 정도로 서로 호흡이 잘 통하는 것으로 유명하다. 케인은 이후 뮌헨으로 떠났고, 손흥민은 LAFC로 향하면서 둘의 파트너십은 더이상 볼 수 없게 됐다. 그러나 이들은 이후에도 서로 연락을 주고 받으면서 서로의 안부를 묻고 있다.

케인은 발롱도르 수상에 대해 큰 기쁨을 드러냈다. 그는 인터뷰에서 "많은 사람이 이런 일이 일어날 거라고 생각하지 않았을 것"이라며 "어쩌면 나조차도 내가 이 정도까지 올라올 거라고 생각하지 못했을지 모른다"고 말했다.

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그는 "특히 선수 생활 초반에는 많은 부침을 겪어야 했고, 지금의 몇몇 선수들처럼 슈퍼스타가 될 거라 예상하는 선수는 아니었다"면서도 "나는 참고 기다리면서 열심히 노력해야 했다. 여러 차례 내 자신과 싸워야 했고, 그 과정을 이겨내야 했다"고 전했다.

케인은 지난 시즌 소속팀에서 51경기에 출전해 61골을 넣었다. 이는 바이에른 선수가 한 시즌에 기록한 최다 득점이다. 잉글랜드 대표팀 경기까지 포함하면 65경기에서 73골과 8도움을 기록했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com