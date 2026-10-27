'아시아 최강' 일본 충격 상황, 압도적 에이스 부진+핵심 부상 속출...감독 "수많은 문제 악영향"

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[스포츠조선 김대식 기자]아시안컵을 앞둔 일본 대표팀에 악재가 겹치고 있다. 핵심 선수들의 컨디션 난조와 부상이 이어지며 모리야스호의 고민이 깊어졌다.

일본 매체 더 월드는 27일(이하 한국시각) 마인츠 수비형 미드필더 사노 카이슈의 이상 기류를 전했다. 사노는 24일 열린 독일 분데스리가 7라운드 브레멘전에 선발로 나섰지만 후반 추가시간 에릭 마르텔과 교체됐다. 매체는 지난 2시즌 동안 교체 아웃이 단 한 번에 불과했던 사노가 이번 시즌에는 벌써 세 번째 교체됐다고 짚었다. 모두 경기 종료 직전에 이뤄진 교체이긴 하지만, 독일 매체 빌트는 이를 사노가 최상의 폼이 아니라는 증거로 지적했다.

마인츠 수뇌부에서도 비슷한 시선이 나오기 시작했다. 니코 붕게르트 스포츠 디렉터는 빌트를 통해 "카이슈에게 요구되는 기준이 믿기 힘들 정도로 높아져 있다"고 전제한 뒤 "지난 2시즌 동안 월드클래스급 퍼포먼스를 선보이며 탑 플레이어 반열에 올랐다. 올 시즌 역시 문제없는 활약을 보여주고 있지만, 그의 퀄리티와 경기에서 보여주는 파워를 고려하면 여전히 베스트 플레이어가 되기 위한 잠재력이 남아 있다"고 말했다.

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EPA연합뉴스

우르스 피셔 마인츠 감독은 이번 여름 이적시장에서 불거진 거취 문제와 높아진 주변의 기대감이 컨디션에 영향을 미치고 있다는 견해를 밝혔다. 피셔 감독은 "선수 한 명이 스스로 감당해 내야 할 수많은 문제들이 영향을 미치고 있다. 지금의 그는 마치 약간의 역풍 속에서 움직이고 있는 듯한 상태다. 이것이 그 자신의 책임 때문은 아니겠지만, 본인 역시 현재 상황에 만족하지 못하고 있다"고 설명했다.

문제는 사노만이 아니다. 미토마 카오루는 아직 부상에서 회복 중이고, 구보 타케후사는 소시에다드에서 부진에 허덕이고 있다. 구보는 지난 25일 레반테전에서 벤치를 지키며 끝내 출전하지 못했다.

공격과 수비의 핵심 자원은 부상으로 아시안컵 출전이 불투명하다. 우에다 아야세는 지난 13일 아스널과의 유럽 챔피언스리그(UCL) 경기에서 왼발을 다쳤다. 모리야스 하지메 일본 감독은 정밀 검사 결과를 아직 보고받지 못했다고 말했다. 토미야스 타케히로 역시 종아리 부상 이후 다른 부위에 통증이 재발해 11월 소집이 어려운 상황이다. 모리야스 감독은 "두 선수 모두 아시안컵 출전이 어려울 수도 있다. 지금으로선 이렇게 말씀드릴 수밖에 없다"고 밝혔다.

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대회까지 두 달 남짓 남은 시점에서 일본 대표팀의 슈퍼스타들이 줄줄이 흔들리고 있다. 사우디아라비아 정세 불안으로 대회 일정까지 불투명한 가운데, 일본으로서는 악재만 가득해지고 있다.