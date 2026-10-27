'손흥민-오현규 투톱 실패' 모레노 웃는다...조규성 터지자 오현규도 펄펄 '투톱 새 조합 나올까'

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 관중석을 응시하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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로베르트 모레노 대한민국 임시 감독이 웃고 있다. 국가대표 스트라이커들이 11월 A매치 소집을 앞두고 득점포를 터트리고 있다. 지난 소집 당시 부상으로 조기 소집 해제됐던 조규성(28·미트윌란)이 골소식을 전했다. 조규성은 25일(이하 한국시각) 덴마크 헤닝의 MCH 아레나에서 열린 륑비와의 2026~2027시즌 덴마크 수페르리가 12라운드서 선제골로 미트윌란의 3대2 승리를 이끌었다.

선발 출전한 조규성은 전반 17분 빛났다. 페널티박스 안에서 키엘 베티엔의 패스가 수비에 굴절된 후 뒤로 흐르자 골 냄새를 제대로 맡고, 강력한 슈팅으로 골망을 흔들었다. 지난 16일 비보르전 이후 3경기 만에 득점포다. 이번 시즌 17경기 5골을 기록 중이다. 2024년 무릎 반월판 수술 합병증으로 1년 넘게 재활한 뒤 한동안 득점력이 살아나지 않았던 그지만, 장기 부상 후 가장 좋은 흐름을 보이고 있다.

사진=미트윌란

조규성이 터지자 오현규도 터졌다. 오현규는 27일 튀르키예 이스탄불의 튀프라쉬 스타디움에서 열린 바샥셰히르와의 2026~2027시즌 튀르키예 쉬페르리그 9라운드서 결승골을 터트리며, 베식타시의 2대0 승리에 기여했다.

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이번 시즌 두샨 블라호비치와의 주전 경쟁에서 밀린 오현규는 벤치에서 출격을 대기했다. 후반 20분 교체로 투입된 오현규는 11분 후 베식타시에 리드를 안겼다. 블라호비치가 헤더로 오현규에게 패스를 전달했다. 헤더로 떨궈준 공이 다소 짧았지만 오현규는 수비 앞에서 공을 잡은 뒤 치고 달렸다. 일대일 찬스에서 골키퍼가 나오자 가볍게 제치고 마무리했다. 베식타시는 오현규가 가져온 흐름을 살렸고, 추가골을 넣어 승리를 굳혔다.

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 오현규가 선취골을 성공시켰다. 동료들을 향해 달려가고 있는 오현규. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

오현규는 지난 A매치 4연전에서 다소 실망스러웠다. 베식타시에서 출전 시간을 많이 받지 못한 영향이 국가대표팀 경기력으로 이어지는 것처럼 보였다. 소속팀으로 돌아간 후 오현규는 다시 일어서고 있다. 지난 16일 호펜하임과의 2026~2027시즌 유로파리그 리그 페이즈 2라운드에서 2골-1도움 미친 활약으로 건재함을 과시하더니 이후 3경기 만에 골맛을 또 봤다.

'모레노호' 최전방을 책임질 조규성과 오현규가 나란히 살아나면서 모레노 감독은 행복한 고민에 빠졌다. 지난 4연전에서 손흥민 중심으로 실험한 투톱 조합은 성공적이지 못했기에 11월 A매치에선 변화가 필요하다. 그 변화를 맡을 수 있는 오현규와 조규성이다.

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김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com