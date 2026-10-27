발롱도르 역대 최다 수상자인데, 시상식서 아예 사라졌다? 메시가 향한 곳은 바로

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 해리 케인(바이에른 뮌헨)의 첫 수상으로 막을 내린 2026 발롱도르 시상식.

'단골손님' 리오넬 메시(인터 마이애미)는 이날 자취를 감췄다. 메시는 2009년부터 2023년까지 발롱도르를 8차례 받으며 크리스티아누 호날두(알 나스르·5회)를 제치고 최다 수상 기록을 보유 중이다. 39세의 나이임에도 2026 북중미월드컵에서 아르헨티나를 결승까지 이끌면서 명불허전의 실력을 과시했다. 하지만 지난 시즌 뮌헨과 잉글랜드 대표팀에서 총 73골을 터뜨린 케인이 새로운 발롱도르 수상자로 이름을 올렸다. 메시는 이번 투표에서 킬리안 음바페(레알 마드리드), 라민 야말, 로드리(이상 FC바르셀로나)에 이어 5위에 머물렀다.

AFP연합뉴스

영국 런던에서 열린 시상식 당일, 메시는 유소년 축구 대회장에 있었다. 미국 ESPN은 27일(한국시각) '메시가 플로리다주 포트 로더데일에서 열린 메시컵 현장을 방문했다'고 전했다. 16세 이하 국제 유소년 축구대회인 이 대회는 메시가 제작한 콘텐츠 제작사가 기획해 지난해 12월 처음으로 개최됐다. 올해는 바르셀로나, 맨체스터 시티, 첼시, 아스널 등 명문 구단 유스 16팀이 참가했다. 메시가 지난 4월 인수한 스페인 카탈루냐 연고의 UE코르네야 U-16팀도 참가했다. 보카 주니어스-코르네야전을 관전한 메시는 선수들과 기념 사진을 찍고 사인을 해주며 즐거운 시간을 보냈다.

Advertisement

시상식에서 주요 수상자 명단에 들지 못한 선수의 불참은 이례적인 일은 아니다. 한때 전설이었지만 이제 황혼에 접어든 메시의 불참은 충분히 이해가 가는 측면이 있다. 하지만 메시는 단순히 불참을 넘어 의미 있는 자리에 참석하는 쪽을 택하면서 의미를 더한 모습이다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com