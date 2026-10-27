'EPL 최대 문제 직면' 손흥민급 초대형 슈퍼스타 실종 사태...'발롱도르 TOP 10 1명 배출'

사진=EPL

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[스포츠조선 김대식 기자]세계 최고 리그를 자처해 온 잉글랜드 프리미어리그(EPL)가 최고 스타들을 붙잡지 못하는 현실에 직면했다. 영국 디 애슬레틱은 27일(한국시각) 최근 몇 년간 이어진 EPL의 스타 유출 문제를 짚었다.

매체는 '트랜스퍼마르크트 Top 30에 EPL 선수가 16명이나 포함되어 있지만, 정작 Top 10에는 단 1명뿐이다'라고 지적했다. 그 한 명은 엘링 홀란드(맨체스터 시티)다. 나머지는 라민 야말과 페드리(바르셀로나), 킬리안 음바페, 주드 벨링엄, 비니시우스 주니오르(레알 마드리드), 미카엘 올리세(바이에른 뮌헨), 흐비차 크바라츠헬리아, 주앙 네베스, 비티냐(파리 생제르맹)가 차지했다.

AFP연합뉴스

발롱도르 후보 명단에서는 격차가 더 선명하다. 매체는 '이적 예산, 지출, 선수단 가치를 고려하면 EPL 선수가 상당수 포함될 것으로 기대할 수 있지만 현실은 단 5명뿐'이라고 분석했다. 런던에서 열린 발롱도르 시상식에서 발표된 30인 명단에 오른 EPL 선수는 홀란드, 브루노 페르난데스(맨체스터 유나이티드), 윌리엄 살리바, 가브리엘 마갈량이스, 데클런 라이스(아스널)가 전부다. 레알 마드리드의 마르크 쿠쿠렐라와 바르셀로나의 로드리를 포함해도 7명이다. 다만 매체는 이 두 선수의 후보 지명에 대해 '스페인의 월드컵 우승에 기여한 공로가 더 컸다고 보는 것이 타당하다'고 평가했다.

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숫자는 하락세를 뚜렷하게 보여준다. 매체는 '2018년에서 2024년 사이에는 발롱도르 명단에 최소 10명의 EPL 선수가 존재했다'고 설명했다. 2022년에는 15명까지 늘었지만 이후 12명, 10명, 6명으로 줄었다. 디 애슬레틱은 'EPL은 축구계 최고 스타들이 서식하기에 가장 자연스러운 서식지였던 적이 드물었다'고 진단했다. 이어 이 현상이 리그 전체의 전력은 고른데도 공격진에 '진정한 엘리트급 플레이어'가 부족한 시기를 반영한다고 덧붙였다.

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원인으로는 바르셀로나와 레알 마드리드의 위상이 꼽혔다. 매체는 여기에 엘리트 재능을 지켜내지 못하는 EPL 클럽들의 부진과 '다른 곳에서 뛰는 것이 더 큰 즐거움과 성공, 개인적 인정을 가져다준다는 인식'이 퍼진 점을 더해 상황이 복잡해졌다고 분석했다. 뉴캐슬에서 꾸준함을 유지하지 못했던 고든은 바르셀로나에서 맹활약하고 있고, 올리세는 팰리스 시절의 호평을 넘어 바이에른에서 한 단계 더 성장했다. 케인도 바이에른에서 우승 트로피를 들며 발롱도르 대권 후보로 인정받았다.

이런 흐름 속에서 한국 팬에게 가장 익숙한 이름은 손흥민이다. 10년 동안 토트넘의 간판 공격수로 프리미어리그를 누빈 손흥민도 지난해 여름 리그를 떠나 LAFC로 향했다. 손흥민, 케빈 더 브라위너, 로드리, 베르나르두 실바 등이 해외로 떠나는 사이, EPL로 이적한 슈퍼스타들은 자신의 가치를 증명하지 못하는 중이다.