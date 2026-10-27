[오피셜]아시안게임 금메달 딴지 한 달도 안됐는데…유럽파 김명준, 소속팀 경기서 발목 골절상 "수술 후 수개월 결장 예상"

출처=헹크

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사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 윤진만 기자]아시안게임 금메달 멤버 김명준(20·헹크)이 소속팀 경기에서 큰 부상을 당해 장기간 결장이 예상된다.

벨기에 클럽 헹크는 26일(한국시각) 공식 SNS를 통해 김명준의 부상 소식을 전했다. 구단은 "김명준은 클럽 NXT와의 경기 도중 발목 골절 부상을 당했다. 그는 수술을 받을 에정이며, 이후 수개월간 재활 과정을 거치게 된다"라고 밝혔다.

이어 "헹크의 모든 구성원은 김명준이 힘을 내어 하루빨리 회복하기를 기원한다. 조만간 그가 다시 그라운드에 복귀하는 모습을 볼 수 있기를 바란다. 힘내요, Kim"이라고 적었다.

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포항 스틸러스 출신 공격수 김명준은 이민성호 일원으로 2026년 아이치-나고야 아시안게임 금메달에 일조했다. 지난 3일 일본과의 결승전 포함 5경기에 출전해 3골을 넣었다. 특히 까다로운 사우디아라비아와의 조별리그 경기에서 귀중한 추가골을 갈랐다. 핵심 공격수 이영준(그라스호퍼)과 함께 한국 공격을 책임졌다. 한국은 일본을 1대0으로 꺾고 2018년 자카르타-팔렘방대회, 2022년 항저우대회에 이어 아시안게임 3연패를 달성했다.

사진제공=한국프로축구연맹

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박승수(뉴캐슬 U-21), 양민혁(베스테를로), 이기혁(강원) 등이 결승전 이후 병역 특례 관련된 발언과 행동으로 논란을 빚었지만, 묵묵히 금메달을 위해 싸운 선수 중 한 명이었다.

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꿈꾸던 아시안게임 금메달을 목에 걸고 소속팀으로 돌아간 김명준은 지난 25일 용 헹크 소속으로 NXT와의 챌린저 프로리그(2부)에 최전방 공격수로 선발출전해 경기 막바지인 후반 43분쯤 부상으로 티에르노 발데와 교체됐다. 경기는 0대0 무승부로 끝났다. 경기 후 정밀 진단 결과 발목 골절 판정을 받은 것으로 보인다.

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김명준은 부상 전까지 챌린저 프로리그 6경기에서 4골 1도움을 기록하며 최고의 흐름을 이어가고 있어 안타까움을 자아내고 있다. 그는 지난해 1월 포항을 떠나 헹크로 이적, 두 시즌간 헹크 유스팀인 용 헹크 소속으로 유럽 무대 경험을 쌓았다.

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2028년 LA올림픽 본선 진출을 목표로 하는 김은중호(U-23)도 2006년생인 김명준의 회복세를 예의주시할 것으로 보인다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com