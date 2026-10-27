[현장라인업]'韓 유일 무패' 대전, 'K리그 킬러' 비셀 고베전 디오고 공격 선봉→정재희-주앙빅토르와 호흡

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[대전=스포츠조선 윤진만 기자]황선홍 대전하나 시티즌 감독이 비셀 고베전에 '필승 라인업'을 빼들었다.

대전은 27일 오후 7시 대전월드컵경기장에서 열리는 고베와의 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 3차전 홈 경기에 주력 자원 대부분을 선발로 내세웠다. 일부 포지션에 로테이션을 가동했다.

최근 컵대회 포함 4경기 연속골을 폭발 중인 브라질 특급 공격수 디오고가 4-2-3-1 포메이션의 최전방 공격수로 나서고, 정재희 김준범 주앙 빅토르가 공격 2선에 위치했다. 김봉수 이순민이 중앙 미드필더 듀오를 맡고, 김문환 조성권 안톤, 이명재가 포백을 꾸린다. 이창근이 골키퍼 장갑을 낀다.

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주민규 엄원상 루빅손, 서진수 김진야 강윤성 김민덕 박규현 박병찬 이준서 김민수가 벤치 대기한다.

고베는 코마츠 렌, 패트릭, 구와사키 유야, 히다카 미츠키, 와타나베 고타, 고케 유타, 나가토 카츠야, 이와나미 타쿠야, 사카이 고토쿠, 야마카와 테츠시, 곤다 슈이치가 선발 명단에 이름을 올렸다. '에이스' 오사코 유야는 부상으로 명단 제외됐고, 'EPL 출신' 공격수 무토 요시노리는 교체명단에 포함됐다.

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지난 2025년 K리그1 준우승으로 올 시즌 구단 역사상 처음으로 ACLE에 나선 대전은 앞서 데뷔전에서 교토 상가를 1대0으로 꺾고, 2차전에서 상하이 포트와 1대1로 비겼다.

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2경기에서 1승 1무(승점 4)로, ACLE에 참가한 K리그팀 중 유일하게 무패를 달리고 있다. 순위는 16개팀 중 7위. 이날 승리시 선두권 경쟁에 뛰어들 수 있다. 고베는 포트(2대1 승), 전북(2대0 승)을 차례로 꺾고 2승으로 3위를 달리고 있다.

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고베는 K리그 킬러다. 2024년 10월 울산에 0대2로 패한 뒤 K리그팀을 상대로 5연승을 달리고 있다. 2025년 11월 울산을 1대0으로 꺾었고, 지난 2월 서울을 2대0으로 잡았다. 지난 3월 서울과의 16강전 1, 2차전에서 각각 1대0과 2대1로 승리했다. 지난 14일엔 전북을 2대0으로 제압했다.

대전=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com