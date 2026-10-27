'무직 야인인데 위약금이 발생한다고' 맨체스터 유나이티드 차기 감독 1순위 에디 하우, 위약금 600만파운드→뉴캐슬에 지불해야 맨유 갈 수 있다

뉴캐슬 감독 시절의 에디 하우 캡처=뉴캐슬 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]'야인' 에디 하우 감독을 영입하기 위해선 위약금을 지불해야 하는 것으로 알려졌다. 그는 올해 여름, 2026~2027시즌을 앞두고 뉴캐슬 유나이티드 구단과 전격적으로 상호 합의로 결별했다. 계약 기간이 남았는데 하우 감독은 뉴캐슬과 이별을 택했다. 구단도 그를 잡지 않았다. 대신 뉴캐슬 구단은 독일 출신의 마티아스 야이슬레를 새 사령탑으로 선임했다.

무직 상태인 하우 감독은 현재 역대급 부진을 겪고 있는 맨체스터 유나이티드가 이번 달 마이클 캐릭 감독을 대체할 1순위 타깃으로 점찍은 인물로 알려졌다. 캐릭은 올드 트래포드에서 임시 감독으로서 좋은 모습을 보여준 후 지난 5월 정식 계약을 체결했다. 그런데 현재의 맨유는 최근 모든 대회 통틀어 8경기 연속 승리를 거두지 못했다. 3무5패다. 또 프리미어리그 개막 후 8경기에서 1승4무3패 승점 7점으로 리그 16위다. 캐릭 감독의 경질이 임박했다. 맨유 경영진은 캐릭의 후임자를 물색 중이다.

FILE PHOTO: Soccer Football - UEFA Champions League - Como v Manchester United - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 21, 2026 Manchester United manager Michael Carrick looks dejected after the match REUTERS/Alessandro Garofalo/File Photo

안토니오 콘테와 율리안 나겔스만도 하마평에 올랐지만 하우의 풍부한 프리미어리그 경험을 바탕으로 최우선 순위로 꼽히고 있다고 한다. 영국 매체 텔레그래프에 따르면 맨유 구단과 하우와의 계약이 간단치 않다고 전했다. 하우가 뉴캐슬 홈 세인트 제임스 파크를 떠날 당시 계약 기간이 수년 남아있었기 때문에 맨유는 뉴캐슬 측에 약 600만파운드의 위약금을 지불해야 한다는 것이다.

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또 하우는 자신의 사단을 이끌고 가겠다는 입장이라고 한다. 하우 감독이 원하는 코치진을 받아주지 않을 경우 감독 제안을 수락하지 않겠다는 의사를 전달했다고 한다. 따라서 맨유 구단은 하우 사단의 제이슨 틴달, 스티븐 퍼체스 등을 포함한 코치진의 조건도 감당해야 한다.

맨유는 오는 31일 오후 9시30분(한국시각) 첼시와 리그 원정 경기를 앞두고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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