'포항의 ACLE 시즌 첫 승 정조준' 박태하 감독 "철저히 분석하고 준비"→니시야 켄토 "K리그 특유의 간결한 플레이, 우리의 무기"

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[스포츠조선 이현석 기자]포항 스틸러스가 올 시즌 첫 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 승리에 도전한다.

포항은 28일 오후 7시 일본 이바리키현 메루카리 스타디움에서 가시마 앤틀러스와 2026~2027시즌 ACLE 리그 스테이지 3차전 경기를 치른다.

포항은 올 시즌 ACLE에서 승리가 없다. 베이징 궈안 원정 패배에 이어 홈에서도 조호르 다룰 탁짐에 0대3으로 패하며 아쉬움이 컸다. ACLE에서 분위기를 반전시킬 기회, 첫 승리까지 따낸다면 더할 나위 없다.

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다만 가시마의 전력은 만만하지 않다. 올 시즌 리그 8위지만, 12경기에서 25골을 터트린 가시마는 최전방을 책임지는 레오를 비롯해 막강한 공격진을 자랑한다.

그럼에도 포기는 없다. 박태하 포항 감독은 27일 열린 기자회견에서 "내가 생각하는 가시마는 공수 양면에서 조직력이 뛰어난 좋은 팀이다. 내일 원정 경기 쉽지 않겠지만, 좋은 결과를 가져올 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

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연패 탈출을 위한 도전, 험난하지마는 면밀한 분석으로 계획을 세운 박 감독이다. 그는 "원정 경기는 어느 팀을 상대하든 쉽지 않다"며 "특히 가시마는 공수 양면에서 조직력이 뛰어난 팀이다. 구체적인 수비와 공격 전략을 지금 말씀드리기는 어렵지만, 우리도 가시마전을 철저히 분석하고 준비했다. 내일 경기를 보시면 우리가 어떤 준비를 했는지 확인할 수 있을 것이다"고 했다.

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기자회견에 함께 참석한 니시야 켄토도 "내일 경기는 상당히 터프한 승부가 될 것 같다. 하지만 우리에게도 충분히 기회가 있는 만큼, 반드시 승리를 가져올 수 있도록 하겠다"며 "J리그는 확실히 경기 템포가 빠르다. 하지만 K리그 특유의 간결한 플레이가 오히려 우리의 무기가 될 수 있다고 생각한다. 이를 잘 살린다면 충분히 좋은 결과를 만들어낼 수 있다고 본다"고 했다.

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과거 가시마 경기장에서 J리그1 데뷔전을 치렀던 니시야 켄토다. 당시는 패배했지만, 포항에서는 경험을 바탕으로 설욕을 다짐했다. 그는 "가시마의 경기장은 J리그에서도 TOP3 안에 들 정도로 시설이 좋고, 경기장 분위기도 훌륭하다. 하지만 상대의 분위기에 휩쓸리지 않고 당시의 경험을 바탕으로 용기 있게 경기에 임한다면 우리 팀에도 긍정적인 영향을 줄 수 있을 거라 생각한다. 내일은 꼭 좋은 결과를 가져오겠다"고 했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com