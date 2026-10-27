[ACLE 현장리뷰]'가을 대전'도 넘지 못한 'K리그 킬러' 비셀 고베의 벽, 후반 막판 통한의 실점으로 0-1 분패→3경기만에 '첫 패'

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[대전=스포츠조선 윤진만 기자]'K리그 대표' 대전하나가 'K리그 킬러' 비셀 고베(일본)의 한방에 무너졌다.

대전은 27일 오후 7시 대전월드컵경기장에서 열린 고베와의 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 3차전 홈 경기에서 후반 38분 고마츠 렌에게 통한의 결승골을 헌납하며 0대1로 분패했다. 경기를 주도하고도 결정력 부족에 결국 발목이 잡혔다. 앞서 교토 상가(일본)를 1대0으로 물리치고, 상하이 포트(중국)과 1대1로 비긴 대전은 이로써 3경기 만에 첫 패배를 당했다. 1승1무1패 승점 4점으로 상위권 진입에 실패했다. K리그팀을 상대로 6연승을 질주한 고베는 리그 스테이지 3전 전승, 승점 9점으로 선두에 올라섰다.

대전은 경기 전날 황선홍 감독이 '총력전'을 예고한 대로 정예 멤버 다수를 선발 카드로 빼들었다. 4경기 연속 득점 중인 디오고가 최전방에 포진했고, 정재희 김준범 주앙 빅토르가 공격 2선에 배치됐다. 김봉수 이순민이 중앙 미드필더 듀오로 나섰고, 김문환 조성권 안톤, 이명재가 포백에 늘어섰다. 이창근이 골키퍼 장갑을 꼈다.

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비셀 고베는 지난 주말 리그 경기와 비교해 필드 플레이어 3명을 빼고 선발 라인업을 싹 바꿨다. 공격 에이스 오사코 유야는 가벼운 부상으로 대전 원정에 동행하지 않았다. 코마츠 렌, 장 패트릭, 구와사키 유야, 히다카 미츠키, 와타나베 고타, 고케 유타, 나가토 카츠야, 이와나미 타쿠야, 사카이 고토쿠, 야마카와 테츠시, 곤다 슈이치가 선발 출전했다.

전반 초반 주앙 빅토르의 발걸음이 경쾌했다. 4분, 하프라인 부근에서 환상적인 턴 동작으로 상대의 압박을 단번에 뚫어냈다. 단숨에 페널티 박스 부근까지 달려간 주앙 빅토르는 직접 슈팅을 때리지 않고 왼쪽에서 패스를 기다리는 디오고에게 공을 내줬다. 하지만 공은 디오고가 예상한 것보다 뒷쪽으로 전달됐다. 디오고는 공을 멈춰세운 후 오른발 슈팅을 날렸지만 골대를 벗어났다.

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일진일퇴 공방전이 이어졌다. 20분, 좀체 공격 기회를 잡지 못했던 고베가 대전 골문을 두드렸다. 고케가 왼쪽 측면에서 낮게 찌른 크로스를 마중나간 코마츠가 왼발슛을 시도했으나, 이창근이 몸을 날려 선방했다. 22분, 대전이 반격에 나섰다. 정재희가 우측에서 반대편에 있는 주앙 빅토르에게 로빙 패스를 보냈다. 주앙 빅토르가 가슴 트래핑 후 오른발 발리슛으로 연결해 봤지만 빗맞으며 골대를 벗어났다. 24분, 주앙 빅토르가 박스 밖에서 골문 좌측 하단을 노리고 찬 중거리 슛은 곤다 골키퍼 손 끝에 걸리며 무위에 그쳤다.

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37분, 고케의 왼발 중거리 슛은 이창근에게 손 쉽게 막혔다. 38분 대전의 스로인 공격 상황, 상대 수비가 걷어낸 공을 이순민이 그대로 왼발 발리슛으로 연결했으나 골대를 벗어났다. 45분, 역습 상황에서 정재희가 30미터 이상을 질주한 뒤 직접 오른발 슈팅을 날렸으나 골키퍼 선방에 막혔다. 전반은 득점없이 0-0 동점으로 끝났다.

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전반 슈팅수에서 11-4로 앞선 대전이 후반 초반 분위기도 주도했다. 세컨볼 싸움에서 승리하며 주도권을 잡았다. 후반 1분 김준범의 중거리 슛은 골키퍼 선방에 막혔다. 8분 디오고의 헤더가 빗맞으며 유효슛으로 연결되지 않았고, 11분과 15분 김준범 정재희의 릴레이 슈팅도 무위에 그쳤다.

수많은 공격 찬스에도 부정확한 마무리 패스와 아쉬운 상황 판단으로 기회를 날린 대전은 후반 20분 세 장의 교체카드를 한꺼번에 빼들었다. 정재희 주앙 빅토르, 김준범을 빼고 엄원상 루빅손, 서진수를 투입하며 공격 2선에 변화를 꾀했다.

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후반 24분 루빅손에 헤더로 내준 패스를 디오고가 박스 안에서 잡아두지 않고 논스톱 오른발 발리슛으로 연결했으니 빗맞으며 골대를 벗어났다. 에너지 레벨에서 밀린 고베는 서진수 디오고 등을 고의로 잡는 등 반칙으로 위기를 모면했다.

기회 뒤에 어김없이 위기가 고개를 내밀었다. 후반 38분 사카이의 크로스를 고마츠가 골문 앞에서 감각적으로 헤더로 돌려놓으며 대전 골문을 열었다. 다급해진 대전은 주민규 박병찬을 투입하며 마지막 승부수를 띄웠지만, 여의치 않았다. 경기는 그대로 대전의 0대1 분패로 끝났다.

대전=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com