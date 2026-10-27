[현장인터뷰]'울산→서울→전북→대전' K리그 상대 6연승, '韓 킬러' 비셀 고베 감독 "지난시즌도, 오늘도 운이 좋았습니다"

미하엘 스키베 비셀 고베 감독. 사진제공=한국프로축구연맹

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[대전=스포츠조선 윤진만 기자]대전하나를 꺾고 K리그 팀을 상대로 6연승을 달린 '한국 킬러' 비셀 고베의 미하엘 스키베 감독이 승점 3점을 딴 것에 큰 만족감을 드러냈다.

J1리그 클럽 고베는 27일 대전월드컵경기장에서 열린 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 3차전 원정경기에서 후반 38분 고마츠 렌의 선제결승골에 힘입어 1대0 승리했다. 이로써 고베는 올 시즌 ACLE 리그 스테이지 3전 전승, 승점 9점을 기록하며 단독 선두로 올라섰다. 지난해부터 시작된 K리그 상대 연승 기록을 '6'으로 늘렸다. 고베는 울산, 서울(3)을 잇달아 꺾었고, 지난 14일엔 홈에서 전북을 2대0으로 제압했다. 올 시즌 3승 중 2승을 K리그 팀을 상대로 챙겼다.

스키베 감독은 "격렬한 경기가 될 거로 예상했다. 전반전부터 높은 위치에서 압박을 했는데, 전반 내내 실수가 이어졌다. 대전이 이를 잘 캐치해 좋은 역습으로 임했다. 후반 초반에도 실수가 이어졌지만, 수비수들의 좋은 수비로 실점하지 않을 수 있었다. 골키퍼 선방도 있었다. 마지막 20~25분쯤 우리 템포를 찾아 3~4차례 공격 기회가 있었고, 그중 하나가 환상적인 골로 이어졌다. 이길 수 있어서 기쁘다"라고 승리 소감을 말했다.

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승리 주역인 고마츠는 "한국 원정 경기는 항상 어렵다는 걸 알고 있었다. 오늘은 강도 높은 팀과 결전을 했다. 앞에서 프레싱(압박)을 걸어서 감독 지시, 앞으로 공을 던져놓고 수비 뒷공간 노렸다. 나를 비롯해 앞(상대 진영)에서 미스가 생겨 상대 역습이 이어졌다. 수비수들이 힘내서 버틸 수 있었다. 마지막까지 노력해서 골을 넣으려고 했다. 우리가 이길 수 있어서 다행이라고 생각한다"라고 말했다.

스키베 감독은 K리그에 유독 강한 면모를 보이는 것과 관련해 "운도 분명히 작용했다. 지난시즌 FC서울을 상대로 리그 스테이지와 토너먼트에서 3번 연속 만나 하나도 빠짐없이 터프한 경기를 펼쳤고, 하나같이 아슬아슬하게 이겼다. 오늘 경기에선 두 팀 다 최선을 다했고, 앞서 말했듯이 우리에게 운이 다소 따랐다고 생각한다"라고 말했다.

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고베는 이날 승리로 체력 안배와 승점 3점이라는 두마리 토끼를 잡았다. 스키베 감독은 리그 일정을 고려해 지난 주말 리그 경기와 비교해 선발 라인업을 절반 이상 바꿨다. 비주전 자원이 대거 대전전에 출격했다. 스키베 감독은 "새로운 조합을 짜서 한국 원정길에 왔다. 새로운 선수들이 집중력있게 플레이를 해줬다"라고 말했다. 이어 "우리 팀은 (주전과 비주전의)수준차가 크게 없다. 그게 백년구상 리그에서 우승할 수 있었던 비결이다. 18명, 25명이 모두 준비된 모습을 보였다"라고 말했다.

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대전=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com