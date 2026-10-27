'발롱도르, 케인 아닌 내 조카가 받았어야 한다' 라민 야말 삼촌의 분노 "(33세)케인은 축구할 날이 사흘 밖에 남지 않아 기회가 돌아갔다"

Lamine Yamal speaks after winning the Men's Young Talent of the Year during the Ballon d'Or ceremony at the London Palladium Theatre in London, England, Monday, Oct. 26, 2026 . (AP Photo/Kin Cheung)

(261027) -- LONDON, Oct. 27, 2026 (Xinhua) -- Bayern Munich's Harry Kane reacts after winning the men's Ballon d'Or award during the 2026 Ballon d'Or Football award ceremony in London, Britain, on Oct. 26, 2026. (Xinhua/Li Ying)

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[스포츠조선 노주환 기자]"라민은 어리기 때문에 기회를 주지 않았다. 케인은 축구할 날이 사흘 밖에 남지 않았다."

2026년 발롱도르 수상에 실패한 스페인 신성 라민 야말(바르셀로나)의 삼촌 압둘이 수상 논쟁에 가세했다. 발롱도르 수상자로 결정된 잉글랜드 대표팀 주장 해리 케인이 상을 받을 자격이 없다고 주장했다. 대신 조카 야말은 나이가 어리기 때문에 받지 못했다고 주장했다.

케인은 27일(한국시각) 영국 런던에서 열린 발롱도르 시상식에서 영국 출신으로는 25년 만에 올해 세계 최고의 선수에게 돌아가는 발롱도르를 들어올렸다. 그는 한 해 동안 소속팀과 국가대표팀에서 73골을 터뜨리며 바이에른 뮌헨의 독일 리그 및 컵 대회 2관왕과 잉글랜드의 북중미월드컵 4강 진출을 이끌었다. 레알 마드리드의 프랑스 스타 킬리안 음바페(2위)와 라민 야말(3위)을 제쳤다.

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TOPSHOT - Spain and Barcelona forward Lamine Yamal speaks after winning the Trophy for the Men's Young Talent of the Year during the 2026 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Palladium Theatre in London on October 26, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

만 19세의 야말은 바르셀로나에서 라리가 정상 등극과 스페인 대표팀의 월드컵 우승에 기여했다. 하지만 북중미월드컵 우승에서 야말의 기여도는 높지 않았다. 또 라리가 시즌 말미에 부상으로 뛰지 못했다. 대신 야말은 발롱도르는 놓쳤지만 최고 U-21 선수에게 주어지는 '코파 트로피'를 3년 연속 수상했다.

수상 결과를 놓고 논쟁이 붙은 가운데, 야말의 삼촌 압둘이 케인이 발롱도를 받을 자격이 없었다고 주장했다. 그는 스페인 매체 '엘 라르게로'와의 인터뷰에서 "이것은 실수이고 매우 슬픈 일이다. 내 조카가 세계 최고의 선수라는 건 모두가 알고 있다"면서 "축구를 좋아한다면 케인이 아니라 라민을 보러 갈 것이다. 케인은 훌륭한 골잡이이지만, 라민은 그라운드에서 빛나는 선수"라고 평가했다.

Lamine Yamal of Spain and partner Ines Garcia attend the Ballon d'Or ceremony at the London Palladium Theatre in London, England, Monday, Oct. 26, 2026 . (AP Photo/Kin Cheung)

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또 그는 "라민은 (아직)어리기 때문에 시간이 있고, 그렇기 때문에 (수상) 기회를 주지 않는 것이다. 축구할 날이 사흘밖에 남지 않은 케인에게는 기회가 돌아갔다"고 말했다. 케인은 올해 만 33세다.

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라민의 삼촌은 "나는 라민이 결국 5번은 (발롱도르를) 수상하게 될 것이라고 확신한다. 며칠 지나면 라민의 슬픔도 끝날 것"이라고 말했다.

England's soccer player Harry Kane holds the player of the year trophy during the Ballon d'Or ceremony at the London Palladium Theatre in London, England, Monday, Oct. 26, 2026 . (AP Photo/Kin Cheung)

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발롱도르는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 상위 100개국의 축구 기자 1명씩 초청돼 30인의 최종 후보 중 상위 10명의 선수를 선정해 투표하며, 순위에 따라 최대 15점에서 1점까지 포인트를 부여한다. 최종 합계에선 가장 높은 포인트를 받은 선수가 발롱도르를 받게 된다. 발롱도르 수상자에게 돌아가는 상금은 없다. 하지만 축구 선수들은 이 상을 가장 받고 싶어한다. 선수의 전반적인 마케팅 가치를 올릴 뿐만 아니라 구단 및 스폰서 업체로부터 막대한 보너스를 받을 근거가 된다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com