'답답한 맨유, 마이클 캐릭 당장 경질 없다' 31일 첼시 원정 지휘한다..'의견 엇갈린 맨유 경영진, 최종 결정 못하고 있다'

epaselect epa13331244 Manchester United manager Michael Carrick looks on during the English Premier League match Manchester United FC against AFC Bournemouth, in Manchester, Britain, 25 October 2026. EPA/GARY OAKLEY EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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[스포츠조선 노주환 기자]경질 압박을 받고 있는 맨체스터 유나이티드 사령탑 마이클 캐릭 감독이 이번 주말 첼시 원정 경기에서도 맨유 선수단을 계속 지휘할 예정이다.

영국 매체 BBC는 소식통을 인용해 처참한 시즌 출발을 보인 만 45세의 캐릭 감독이 올드 트래포드에서 반등을 도모할 기회가 더 주어질 것 같다고 27일 보도했다. 맨유는 오는 31일 런던 스탬포드 브릿지에서 첼시와 리그 원정 경기를 갖는다. 캐릭 감독은 현지시각 27일 맨유 선수단의 오전 훈련을 지휘했다.

맨유는 지난 주말 홈에서 열린 본머스전서 0대3 완패로 맨유는 리그 16위까지 추락했다. 최근 벌어진 8경기에서 3무5패로 연속으로 승리하지 못하면서 캐릭의 입지는 극도로 불안해졌다. 맨유 수뇌부는 전 뉴캐슬 유나이티드 감독 에디 하우와 전 독일 국가대표팀 감독 율리안 나겔스만 등을 후임 후보로 고려하며 캐릭 감독의 교체 가능성을 검토했던 것으로 알려졌다.

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그런데 소식통은 BBC에 캐릭이 첼시전 지휘봉을 잡을 뿐만 아니라, 팀의 반등을 이끌 기회를 얻게 될 것이라고 전했다. 전문가들은 "맨유 경영진이 최종 결정을 망설이고 있는 것 같다. 의견이 엇갈릴 수 있다"고 전망했다.

epa13331011 Manchester United manager Michael Carrick gestures to supporters at full time after losing the English Premier League match Manchester United FC against AFC Bournemouth, in Manchester, Britain, 25 October 2026. EPA/GARY OAKLEY EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

캐릭은 지난 1월 루벤 아모림 감독의 사임 이후 임시 감독을 맡았으며, 인상적인 상승세를 이어간 끝에 3위로 시즌을 마감했다. 맨유가 3년 만에 유럽챔피언스리그 진출 자격을 따냈다. 캐릭은 지난 5월 정식 감독 계약을 했다. 하지만 이번 시즌 맨유의 경기력은 좀처럼 올라오지 못하고 있다. 개막 후 프리미어리그 8경기에서 1승4무3패로 승점 7점으로 부진하다.

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수비수 리산드로 마르티네스는 챔피언스리그 아틀레티코 마드리드 원정서 0대2 패배 이후 구단 이사회의 선수 투자 부족을 비판했다가 나중에 공개 사과했다. 이어 주장 브루노 페르난데스는 코모와의 챔피언스리그 원정서 1대4 패배를 당한 후 캐릭 감독의 전술을 비판했다. 페르난데스는 직전 본머스전서 시즌 처음으로 교체 명단에 올랐다가 결장했다.

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Soccer Football - UEFA Champions League - Como v Manchester United - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 21, 2026 Manchester United's Bruno Fernandes looks dejected after being substituted REUTERS/Alessandro Garofalo

맨유 팬들은 본머스전 패배 이후 캐릭 감독이 터널로 향하자 그의 이름을 연호했다. 대신 맨유 선수들을 향해 야유를 보냈다. 팀 성적 부진이 감독의 잘못의 아닌 선수들에게 있다고 보는 것이다.

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캐릭은 자신의 이름을 연호하는 홈팬들을 향해 손을 들어보였다. 캐릭은 스카이스포츠를 통해 "작별 인사는 아니었다"라며 "복잡한 감정이다. 힘든 시기를 겪고 있는 선수들 때문에 마음이 아프다. 우리가 해결할 수 있는 부분도 있지만, 상황이 꼬이면서 힘들어하고 있다. 서포터들이 그런 방식으로 반응해 준 것에 대해서도 만감이 교차하고 있다. 응원에 진심으로 감사드린다. 현재 우리는 충분히 좋은 결과나 경기력을 보여주지 못했다"고 말했다.

Manchester United's English head coach Michael Carrick (L) and Manchester United's assistant coach Steve Holland (R) look on during the English Premier League football match between Manchester United and Bournemouth at Old Trafford in Manchester, north west England, on October 25, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

캐릭 감독은 1군 선수단이 휴가를 받은 현지시각 26일 맨유의 훈련장에 출근했다. 제이슨 윌콕스 축구 디렉터와 오마르 베라다 CEO 모두 구단 훈련장을 찾았다. 캐릭이 구단 경영진과 현 상황에 대해 논의를 했을 가능성이 높다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com