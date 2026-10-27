'4골 난타전, 中에 안 졌다' 모따 선제골→이영재 동점골 폭발 전북 현대, ACLE 베이징 궈안 2-2 무..'상대전적 3승2무 절대 우세'

선제골을 터트린 전북 현대 모따 캡처=아시아축구연맹 홈페이지

이영재 사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 노주환 기자]전북 현대가 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 중국 원정에서 난타전 끝에 비겼다. 모따가 선제골을 넣었고, 이영재가 동점골을 터트렸다.

전북은 27일 중국 베이징 노동자 경기장에서 벌어진 베이징 궈안과의 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트 리그 페이즈 3라운드 원정 경기서 2대2 무승부를 거뒀다. 이로써 전북은 베이징 궈안 상대로 3승2무로 무패행진을 이어갔다. 전북은 이번 ACLE에서 1승1무1패를 기록했다. 가시와 레이솔을 잡았고, 비셀 고베에 졌고, 베이징과 비겼다.

전북 현대의 베이징 궈안전 라인업 캡처=전북 현대 SNS

전북 정정용 감독은 베이징 상대로 4-2-3-1 전형으로 나섰다. 최전방에 모따, 2선에 김승섭-이영재-이동준, 수비형 미드필더로 김진규-감보아, 포백에 최우진-김영빈-박지수-황승준, 골키퍼 송범근을 먼저 투입했다. 교체 명단에 이탈로, 이승우, 티아고, 도도, 콤파뇨 등을 올렸다.

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전북은 경기 시작 2분 만에 선제골을 뽑았다. 풀백 최우진이 왼쪽 측면을 돌파한 후 올린 크로스를 중앙에서 모따가 헤더로 마무리해 상대 골망을 흔들었다. 전북이 1-0으로 앞서며 좋은 출발을 보였다.

전북은 경기 초반 추가골 기회를 몇번 더 잡았다. 하지만 마무리를 아쉬웠다. 슈팅의 정확도가 떨어져 상대 골키퍼 정면으로 향했다. 베이징은 만회골을 터트리기 위해 수비 라인을 끌어올려 적극적인 공세를 펼쳤다. 전북은 상대 뒷공간을 노렸지만 추가골 기회를 몇차례 놓쳤다. 결국 전북은 전반 34분 세트피스 상황에서 베이징에 실점했다. 문전 혼전 상황에서 두지악이 오른발로 차 넣었다. 전반전을 1-1로 마쳤다.

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전북 정정용 감독은 후반 시작과 함께 김승섭을 빼고 대신 이탈로를 조커로 투입했다. 전북은 후반 시작 7분 만에 두번째골을 허용했다. 베이징의 역습에 당했다. 아콜로의 슈팅을 송범근이 선방했지만 리바운드된 걸 달려든 왕강이 차 넣었다. 전북 수비수 황승준이 먼저 차낼 수 있었는데 반응 속도에서 왕강 보다 늦었다.

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전북 현대와 베이징 궈안 경기 장면 캡처=아시아축구연맹 홈페이지

전북은 후반 15분 모따가 왼발슛으로 상대 골망을 흔들었지만 앞서 베이징 수비수와 경합 과정에서 반칙을 했다고 본 주심이 득점을 인정하지 않았다. 전북은 후반 19분 이영재가 동점골(2-2)을 뽑아 승부를 다시 원점으로 돌렸다. 코너킥 상황에서 뒤로 흐른 볼을 이영재가 왼발로 차 넣었다.

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베이징은 실점 이후 곧바로 세르지뉴, 장위닝 등 4명을 조커로 교체 투입했다. 전북도 이동준, 이영재를 빼고 이승우와 강상윤을 넣어 맞불을 놓았다. 전북은 후반 43분 콤파뇨까지 투입하면 결승골을 노렸다. 하지만 두 팀 다 추가골을 넣지 못하며 2대2로 마쳤다.

전북은 오는 31일 홈에서 대전과 파이널A 첫 경기를 갖는다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com