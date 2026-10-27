후임 감독 후보까지 나왔는데, 맨유 캐릭 체제 유지! BBC "첼시전에도 벤치 앉는다"

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[스포츠조선 박상경 기자] 맨체스터 유나이티드의 마이클 캐릭 감독이 재신임을 받았다는 소식이다.

영국 BBC는 27일(한국시각) 소식통 발언을 인용해 '캐릭 감독이 이번 주말 첼시 원정에서도 감독직을 유지할 예정'이라고 전했다. 캐릭 감독은 지난 주 본머스에 0대3으로 패한 뒤부터 경질설에 시달려왔다. 에디 하우 전 뉴캐슬 유나이티드 감독, 율리안 나겔스만 전 독일 대표팀 감독 등이 후임자로 거론됐다. 하지만 BBC는 '캐릭 감독은 첼시전 뿐만 아니라 이후에도 팀의 부진을 만회할 기회를 얻게 될 것'이라고 덧붙였다.

캐릭 감독은 지난 1월 후벵 아모림 감독에 이어 맨유 감독 대행직을 맡았다. 이후 놀라운 반등을 선보이며 맨유를 프리미어리그 3위에 올려놓으면서 유럽챔피언스리그 출전권을 따냈다. 맨유는 그를 정식 감독으로 승격시켰다.

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그러나 올 시즌 맨유는 부진을 거듭 중이다. 최근 8경기 연속 무승에 시달리면서 리그 순위도 추락했다. 유럽챔피언스리그에서는 코모에게 1대4로 대패하는 등 어수선한 분위기가 이어지고 있다.

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선수단 장악력 문제도 대두되고 있다. 아틀레티코 마드리드와의 유럽챔피언스리그에서 0대2로 패한 뒤 리산드로 마르티네스가 구단 수뇌부를 비판하고 나섰고, 브루노 페르난데스는 코모전 대패 뒤 캐릭 감독의 전술을 정면 비판했다. 페르난데스는 본머스전 선발 라인업에서 제외됐다.

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캐릭 감독은 본머스전 패배 뒤 자신의 이름을 연호하는 팬들을 가리키며 '이별을 암시한 것 아니냐'는 질문을 받았다. 이에 대해 캐릭 감독은 스카이스포츠와의 인터뷰에서 "작별 암시는 아니다. 다만 복잡한 심정이다. 선수들이 힘든 시기를 보내고 있어 안타깝다"고 말했다.

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캐릭 감독은 선수단 휴식일에 캐링턴 훈련장에 나타나 구단 수뇌부와 만났다. 이 사실이 알려진 뒤 경질이 임박한 것 아니냐는 전망이 이어졌다. 하지만 맨유가 캐릭 감독을 일단 재신임하는 모양새를 취하면서 논란은 봉합될 것으로 보인다.

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다만 첼시전 이후에도 캐릭 감독이 계속 맨유를 지휘할지엔 여전히 물음표가 남아 있다. BBC 축구 수석 기자인 사이먼 스톤은 '맨유가 이를 평소와 다름 없는 상황으로 포장하려 할 지 모르지만, 현실은 전혀 그렇지 않다'며 '캐릭 감독이 첼시전에서 지휘봉을 잡을지는 몰라도 이어질 유럽챔피언스리그와 리그전은 어떨까'라고 물음표를 띄웠다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com